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Календарь прививок: перечень противопоказаний обновлен

Календарь прививок: перечень противопоказаний обновлен
15:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Минздрав Украины обновил перечень противопоказаний в календарь прививок.

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень медицинских противопоказаний и предостережений в календарь профилактических прививок, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, соответствующий приказ, который позволит гармонизировать украинское законодательство с советами Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, основанными на рекомендациях ВОЗ, 26 ноября зарегистрировал Минюст.

В указанном перечне улучшили описание процедуры прививки, классифицировали аллергические реакции на компоненты вакцины в соответствии с возможными аллергенами (яичный белок, дрожжи, желатин, лактоза и латекс).

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Кроме того для людей с первичным иммунодефицитом были разделены противопоказания по типам иммунодефицита. Отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, живущих рядом с человеком, который имеет тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит. Также для людей с ВИЧ-инфекцией описали предостережение для каждой вакцины.

В перечне отдельно расписали вопрос вакцинации женщин при беременности и лактации.

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МОЗ, Прививки, Календарь прививок, Зоряна Скалецкая, Минздав.
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