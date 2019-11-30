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30 ноября - приметы и обряды в день Григория Зимоуказателя
30 ноября - приметы и обряды в день Григория Зимоуказателя

30 ноября - приметы и обряды в день Григория Зимоуказателя

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30 ноября - приметы и обряды в день Григория Зимоуказателя
09:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день верующие почитают святителя Григория Чудотворца, которого в народе прозвали Зимоуказателем.

В Православной церкви 30 ноября почитается память Григория Чудотворца - святителя, богослова и епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: "Григорий", "Никон", "Встреча Сивера", "Предзимье". Зимоуказателем день именовался потому, что определял какая будет погода наступающей зимой. 

Родился мальчик в семье язычников, и имел возможность получить хорошее образование. Юноша искал истинный смысл существования, когда ему попало в руки Святое Евангелие. После этого Григорий стал христианином.

Григорий совершил немало чудес, исцеляя грешников. Хотя святой пытался уединиться в пустыне и посвятить жизнь служению Господу, ему было предначертано иное. Чудотворец стал епископом в родном городе и прославился благими деяниями.

На Григория праздновали встречу северного ветра. Обычно к этой дате выпадало много снега, поэтому на Руси как взрослые, так и дети принимали активное участие в народных гуляньях. Катались на санях с горы и верили, кто укатится дальше всех, тот в следующем году будет самым счастливым. Парни кувыркались в снегу. По примете, это позволит задержать зиму подольше, что в свою очередь положительно скажется на будущем урожае.

В народе Григория Неокесарийского прозвали Зимоуказателем. По погоде этого дня судили, какой будет зима. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.

Народные приметы:

  • В этот день подходили к колодцам и водоемам, прислушивались к воде. Если тихая, то зимушка теплой будет, если шумит - жди морозов и заносов.

  • Чтобы быть весь год здоровым в этот день нужно в снегу покувыркаться.

  • Темный лед на речке предвещает богатый урожай.

  • Какая погода 30 ноября, такой и зима будет.

  • Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.

  • Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.

  • В этот день новости обычно пустые, не стоит принимать их близко к сердцу. Также следует избегать общения с людьми с дурным глазом. Они могут сильно навредить.

  • На Григория нельзя примерять чужие обручальные кольца. Это принесет несчастье.

Знаменательные события в истории: 30 ноября 2019 года

Также хозяева ждали приближения холодов, на что указывала низкая температура. На Григория смотрели за льдом на реке. Темный лед сулил щедрый урожай.

Сны, приснившиеся 30 ноября, вещие. Поэтому важно вспомнить все детали сновидения.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 30 ноября, Григорий Зимоуказатель, Григорий Чудотворец.
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