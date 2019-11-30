У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Григорий происходит от древнегреческого слова "григорео". В Англии распространена форма Грегори, во Франции – Грегуар.

В детстве Григорий делает все, чтобы не огорчать родителей: беспрекословно выполняет все, что сказано, хорошо учится. Но все-таки в его характере присутствует некоторая неусидчивость и нетерпеливость. Иногда эти качества преобладают над остальными и мешают ему принимать правильные решения. Внешне всегда опрятен и аккуратен. Привлекает внимание окружающих, хорошо уживается в коллективе, благодаря своей общительности.

«Зимние» Григории – крутые, сексуальные, сильные физически. Остальные – гармоничные, покладистые. По характеру и манерам, привычкам – в мать, но внешности – в отца. Взрослый Григорий обнаруживает в себе черты легкой ранимости, повышенной душевной чувствительности. Подчеркнуто сухой тон может надолго вывести его из психического равновесия. Нравиться всем и всегда – его девиз, и, следуя ему, он достаточно много внимания уделяет моде, галантен в общении.

У Григория хорошее здоровье, спокойный уравновешенный характер Не любит «часов на руке» и «хозяина над головой». Увлекается футболом, хоккеем, любит вкусную еду, поэтому в качестве своей спутницы в жизни видит хорошую домохозяйку с ровным, спокойным характером Денег на быт, одежду, еду, развлечения не жалеет.

Имя Григорий наделяет своего владельца бешеной энергетикой, а также очень непростой судьбой. Он максималист, мечтающий владеть миром, решительный и волевой. Внешне он всегда галантен, обходителен и вежлив, умеет произвести приятное впечатление. Но под внешним лоском скрывается крутой нрав, иногда даже агрессия, которая особенно ярко проявляется в гневе.

Он может быть хорошим фотографом, инженером, журналистом, водителем. Очень не любит чрезмерного руководства собой.

Поздравления

Ты, как истинный мужчина,

Галантный и обходительный.

Григорий, в день твоих именин

Прими от женщин подарок удивительный.

Креативный, стильный, яркий,

Интересный и задорный,

Победитель - в смелых спорах...

Ты удивителен, Григорий!

С Днем ангела, Гриша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

В день именин Ангел-хранитель хотел первым поздравить тебя, но я его опередила. Дорогой Григорий, я желаю тебе всегда и во всем быть не только первым, но и лучшим. Вернее, таким и оставаться. Пусть твои мечты сбываются быстро и легко, а планы перевыполняются как минимум втрое. Поздравляю!

Во всем Григорий наш мужчина,

И это веская причина,

Чтоб с именинами поздравить

И радость Гришеньке доставить.

Григорий — значит "бодрость духа".

О нашем — это слишком сухо.

Григорий наш — как ураган:

Идей — фонтан, страстей вулкан!

Тебя, Григорий, нежно любим

И в именины не забудем

Поздравить, счастья пожелать,

Чтоб мог и дальше ты блистать!

Тонкие творческие натуры тоже могут быть сильными и независимыми. Они умеют зарабатывать деньги, покорять женские сердца и при этом постоянно витать в высокохудожественных облаках. А еще они прекрасные верные друзья, с которыми всегда весело и интересно. Все это о тебе, Григорий! С именинами!

Григорию любви и счастья

В день ангела хочу желать,

Любви огромной, настоящей –

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться –

Пускай во всем тебе везет.

В Ваши именины я, Григорий,

Пожелать успеха Вам хочу!

И пусть на любой из территорий

Говорит любовь: "Я помогу!".

И пусть ангел Вас оберегает

От всех бед, ненастий и невзгод!

Вам судьба во всем пусть помогает,

Неприятных не было хлопот!

Григорий! В день твоих именин мы всей нашей дружной компанией желаем тебе бодрости духа и еще большего укрепления внутреннего стержня. Оставайся таким же стильным и уверенным в себе. Ты твердо знаешь, чего хочешь от жизни, и обязательно добьешься этого. А мы постараемся быть рядом с тобой и в болоте, и на самолете. Твои друзья.

Желаем мы тебе жены покладистой,

И не транжиры, чтоб не раздражала.

В день именин Григория, сегодня,

Мы рассказать о нем должны все то, что знаем.

Он в детстве был подвижным, неусидчивым,

А повзрослев, остепенился вдруг,

Стал более ранимым и уживчивым,

еще, Григорий – настоящий друг.

В день именин твой Ангел-хранитель даже солнцу помогает освещать тебе дорогу. И правильно делает! Поздравляю, Григорий!