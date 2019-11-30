У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

В детстве Григорий делает все, чтобы не огорчать родителей: беспрекословно выполняет все, что сказано, хорошо учится. Но все-таки в его характере присутствует некоторая неусидчивость и нетерпеливость. Иногда эти качества преобладают над остальными и мешают ему принимать правильные решения. Внешне всегда опрятен и аккуратен. Привлекает внимание окружающих, хорошо уживается в коллективе, благодаря своей общительности.
«Зимние» Григории – крутые, сексуальные, сильные физически. Остальные – гармоничные, покладистые. По характеру и манерам, привычкам – в мать, но внешности – в отца. Взрослый Григорий обнаруживает в себе черты легкой ранимости, повышенной душевной чувствительности. Подчеркнуто сухой тон может надолго вывести его из психического равновесия. Нравиться всем и всегда – его девиз, и, следуя ему, он достаточно много внимания уделяет моде, галантен в общении.
У Григория хорошее здоровье, спокойный уравновешенный характер Не любит «часов на руке» и «хозяина над головой». Увлекается футболом, хоккеем, любит вкусную еду, поэтому в качестве своей спутницы в жизни видит хорошую домохозяйку с ровным, спокойным характером Денег на быт, одежду, еду, развлечения не жалеет.
Имя Григорий наделяет своего владельца бешеной энергетикой, а также очень непростой судьбой. Он максималист, мечтающий владеть миром, решительный и волевой. Внешне он всегда галантен, обходителен и вежлив, умеет произвести приятное впечатление. Но под внешним лоском скрывается крутой нрав, иногда даже агрессия, которая особенно ярко проявляется в гневе.
Он может быть хорошим фотографом, инженером, журналистом, водителем. Очень не любит чрезмерного руководства собой.
Поздравления
Ты, как истинный мужчина,
Галантный и обходительный.
Григорий, в день твоих именин
Прими от женщин подарок удивительный.
Креативный, стильный, яркий,
Интересный и задорный,
Победитель - в смелых спорах...
Ты удивителен, Григорий!
С Днем ангела, Гриша, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
В день именин Ангел-хранитель хотел первым поздравить тебя, но я его опередила. Дорогой Григорий, я желаю тебе всегда и во всем быть не только первым, но и лучшим. Вернее, таким и оставаться. Пусть твои мечты сбываются быстро и легко, а планы перевыполняются как минимум втрое. Поздравляю!
Во всем Григорий наш мужчина,
И это веская причина,
Чтоб с именинами поздравить
И радость Гришеньке доставить.
Григорий — значит "бодрость духа".
О нашем — это слишком сухо.
Григорий наш — как ураган:
Идей — фонтан, страстей вулкан!
Тебя, Григорий, нежно любим
И в именины не забудем
Поздравить, счастья пожелать,
Чтоб мог и дальше ты блистать!
Тонкие творческие натуры тоже могут быть сильными и независимыми. Они умеют зарабатывать деньги, покорять женские сердца и при этом постоянно витать в высокохудожественных облаках. А еще они прекрасные верные друзья, с которыми всегда весело и интересно. Все это о тебе, Григорий! С именинами!
Григорию любви и счастья
В день ангела хочу желать,
Любви огромной, настоящей –
И никогда не унывать.
Не знать проблем и улыбаться,
Чтоб в жизни не было забот,
И никогда не волноваться –
Пускай во всем тебе везет.
В Ваши именины я, Григорий,
Пожелать успеха Вам хочу!
И пусть на любой из территорий
Говорит любовь: "Я помогу!".
И пусть ангел Вас оберегает
От всех бед, ненастий и невзгод!
Вам судьба во всем пусть помогает,
Неприятных не было хлопот!
Григорий! В день твоих именин мы всей нашей дружной компанией желаем тебе бодрости духа и еще большего укрепления внутреннего стержня. Оставайся таким же стильным и уверенным в себе. Ты твердо знаешь, чего хочешь от жизни, и обязательно добьешься этого. А мы постараемся быть рядом с тобой и в болоте, и на самолете. Твои друзья.
Желаем мы тебе жены покладистой,
И не транжиры, чтоб не раздражала.
В день именин Григория, сегодня,
Мы рассказать о нем должны все то, что знаем.
Он в детстве был подвижным, неусидчивым,
А повзрослев, остепенился вдруг,
Стал более ранимым и уживчивым,
еще, Григорий – настоящий друг.
В день именин твой Ангел-хранитель даже солнцу помогает освещать тебе дорогу. И правильно делает! Поздравляю, Григорий!