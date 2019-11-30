Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 1 декабря

Новости Украины:Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в IV столетии.

Платон был братом мученика Антиоха. Выросли они в благочестивой семье и получили хорошее образование. Уже в юные годы Платон начал проповедовать христианство среди язычников. Правивший в то время император Агриппин отрицательно относился к приверженцам христианской веры. Платона арестовали и на суде требовали отречься от веры, но он отказался. За это его подвергли пыткам и отсекли голову.

1 декабря в православии ещё почитается память святого Романа, которого убили за веру вместе с отроком Варулом. Жили они при царствовании императора Максимилиана, который организовал гонения на христиан. Роман был диаконом в г. Кесария. В один из дней он встретил епарха, направляющегося на языческий праздник. Роман с ним заговорил и в ходе беседы стал убеждать его отречься от веры и принять христианство. Мужчина отказался. После этого Романа схватили и подвергли многочисленным пыткам. Это увидел Варул, который тоже был христианином. Он не смог остаться в стороне и вступился за Романа. За это его тоже подвергли избиению. Оба мужчины были замучены до смерти.

На Руси Роману и Платону молились об улучшении благосостояния. Также святых просили помочь пережить зиму, а следующей осенью подарить хороший урожай.

С этой даты начинается календарная зима. Декабрь входит в свои права. Этот день наши предки считали показателем всей зимы. Существовала поговорка у крестьян: «Платон и Роман покажут зиму вам». К этим святым мученикам обращались с просьбами улучшить материальное положение. Для этого нужно было взять монетку самого крупного номинала и, держа её в руках, сказать: «Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман».

Теперь заговоренную монету нужно на протяжении года носить с собой и не тратить.

Народные приметы:

Какая погода стоит 1 декабря, такая и на протяжении всей зимы продержится.

Увидеть ожившего комара или муху – к оттепели.

Если за окном метель, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг.

Увидеть разгуливающую по двору ворону – к потеплению.

Месяц на небе в кругу – к снегопаду.

Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.

Сильный ветер за окном – зима будет ветреной и снежной.

Если на щеколде входной двери ржавчина появилась, то будет непогоды.

В этот день особо внимательно наблюдали за природными явлениями, поскольку считалось, что сегодня можно определить, какой будет погода зимой.