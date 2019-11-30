Амосову восстановили в должности ректора НМУ имени Богомольца

Новости Украины:Амосова сообщила о восстановлении в должности ректора Национального мединститута.

Печерский районный суд Киева своим решением от 28 ноября 2019 года возобновил Екатерину Амосову в должности ректора НМУ им. Богомольца.

Об этом Амосова сообщила на своей странице в Facebook..

"... Суд восстановил меня в должности ректора НМУ им. А.А.Богомольца. Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца ", - говорится в ее сообщении.

Как отмечается в постановлении суда, скрин которого размещен на странице Амосовой, Амосова восстановлена в должности со 2 октября 2018 года. Согласно решению, ей должна быть возмещена зарплата за весь период с момента увольнения в размере более 278 тыс. грн, а также судебный сбор и моральный ущерб в размере 1 тыс. грн.

Екатерина Амосова также пообещала обнародовать результаты аудита и восстановить в должностях сотрудников университета, освобожденных во времена руководства Минздравом Ульяной Супрун.

Решение Печерского суда вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляция не будет подана.

Как сообщалось ранее, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовали выводы комиссии МЗ Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравм на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа МЗ Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил МЗ назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был назначен экс-проректор университета Александр Науменко.

В то же время 20 сентября Печерский суд принял решение о признании освобождения Амосовой от должности ректора НМУ незаконным.