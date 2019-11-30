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Амосову восстановили в должности ректора НМУ имени Богомольца

Амосову восстановили в должности ректора НМУ имени Богомольца
16:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Амосова сообщила о восстановлении в должности ректора Национального мединститута.

Печерский районный суд Киева своим решением от 28 ноября 2019 года возобновил Екатерину Амосову в должности ректора НМУ им. Богомольца.

Об этом Амосова сообщила на своей странице в Facebook..

"... Суд восстановил меня в должности ректора НМУ им. А.А.Богомольца. Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца ", - говорится в ее сообщении.

Как отмечается в постановлении суда, скрин которого размещен на странице Амосовой, Амосова восстановлена в должности со 2 октября 2018 года. Согласно решению, ей должна быть возмещена зарплата за весь период с момента увольнения в размере более 278 тыс. грн, а также судебный сбор и моральный ущерб в размере 1 тыс. грн.

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Екатерина Амосова также пообещала обнародовать результаты аудита и восстановить в должностях сотрудников университета, освобожденных во времена руководства Минздравом Ульяной Супрун.

Решение Печерского суда вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляция не будет подана.

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Как сообщалось ранее, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовали выводы комиссии МЗ Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравм на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа МЗ Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил МЗ назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

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7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был назначен экс-проректор университета Александр Науменко.

В то же время 20 сентября Печерский суд принял решение о признании освобождения Амосовой от должности ректора НМУ незаконным.

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Суд, Екатерина Амосова, НМУ им.Богомольца.
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