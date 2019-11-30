Бородянский: Деньги должны ходить за детьми, эта история для спорта тоже актуальна

Новости Украины:Бородянский назвал основные направления реформирования спортивной отрасли.

Увеличить количество украинцев, которые занимаются спортом, внедрить формулу "деньги ходят за ребенком" в вопросах занятий спортом - эти и другие задачи стоят перед Министерством культуры, молодежи и спорта.

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели".

"Основная задача - это увеличение числа людей, занимающихся спортом. У нас государство в первую очередь занималось спортом высоких достижений, то есть профессиональным спортом. Но государство должно прежде всего заботиться о здоровье нации. Это базовая история. Вторая базовая история - мы хотим, чтобы федерации стали более ответственными, более самостоятельными ... Мы хотим, чтобы спорт стал развиваться снизу, с клубной системы. То есть клубы, федерации, и поддержка государства была бы одним из источников финансирования федераций", - сообщил Бородянский.

По его мнению, в ближайшее время необходимо провести реформу в детских, юношеских школах, перестать финансировать учреждения, а перейти к финансированию детей.

"Деньги должны ходить за детьми, эта история для спорта тоже актуальна. Мы вообще должны задействовать всю инфраструктуру, которая есть в спорте, расширить ее деятельность - от школьных спортивных залов до коммерческих заведений. И наши усилия будут направлены на то, чтобы это происходило", - считает Бородянский.

Помимо прочего, в министерстве хотят убрать лишние барьеры перед теми, кто занимается организацией массовых соревнований, в том числе решить вопрос их финансирования по аналогии с Украинским культурным фондом.

Бородянский подтвердил, что отчисления на спорт можно будет осуществлять с лотерейного, игорного бизнеса.

"Именно так. Мы построим много функциональных спортивных центров, а также будем развивать в парках городов спортивные инфраструктуры. Эта тема очень широкая, и я думаю, что уже скоро мы будем готовы представить конкретные направления действий и задач", - отметил он.