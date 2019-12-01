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За прошедший месяц полиция задержала трех "воров в законе"

За прошедший месяц полиция задержала трех "воров в законе"
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ДСР задержали трех "воров в законе" за прошедший месяц.

Полицейские Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире "воров в законе".

Об этом сообщает прессслужба Нацполіції.

""Дато Сфан", "Тенго Питерский"(он же -" Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующим принудительным выдворением за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце мая в Донецкой области полицейские задержали «вора в законе» по кличке «Глеб Кинешемский», который приехал из РФ и намеревался, по его словам, восстановить родственные связи. Этот гражданин неоднократно отбывал наказание на территории РФ, а именно за совершение убийства, нанесение телесных повреждений в условиях отбывания наказания, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как отмечается, в очередной раз незаконно пересекая границу Украины, «воры в законе» планировали установить контроль за преступными группами, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, квартирные кражи, угон автомобилей, похищения граждан, вымогательство и т.п.

"Воры в законе", имея достаточный финансовый ресурс, пытаются легализовать свое пребывание на территории страны. Последние с помощью адвокатов обращаются в суд и оспаривают вынесенные в отношении них решения. Так, например, представители «вора в законе» по кличке «Глеб Кинешемский» «дошли» уже до кассационной инстанции", - добавляют в пресс-службе.

Сейчас при поддержке и принципиальной позиции ГТС Украины «воры в законе» «Дато Сфан», «Тенго Питерский», «Лаша Очамчирский» и «Глеб Кинешемский» по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Их ждет принудительное выдворение за пределы Украины.

Кроме того, еще один «вор в законе» отбывает наказание в украинской тюрьме. В сентябре 2019 года по запросу украинской стороны один из самых молодых «воров в законе» «Гега Озургетский» был экстрадирован в Украину. С 2017 года 27-летний гражданин Узбекистана находился в международном розыске за покушение на убийство.

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Полиция, Вор в законе, Нацполиция.
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