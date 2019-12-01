Епифаний и Баканов обсудили ряд актуальных вопросов

Новости Украины:Епифаний поговорил с главой СБУ о межконфессиональных отношениях, Донбассе и Крыме.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний и глава СБУ Иван Баканов обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в государстве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 1 декабря 2019 года встретился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым... Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-центра, митрополит рассказал гостям о становлении и развитии поместной Православной церкви Украины.

Кроме того, речь шла о ситуации в аннексированом Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Сообщается, что на встрече также присутствовали дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.