Епифаний и Баканов обсудили ряд актуальных вопросов

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний и глава СБУ Иван Баканов обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в государстве.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 1 декабря 2019 года встретился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым... Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-центра, митрополит рассказал гостям о становлении и развитии поместной Православной церкви Украины.
Кроме того, речь шла о ситуации в аннексированом Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
Сообщается, что на встрече также присутствовали дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.