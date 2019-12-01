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Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР

Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР
23:19 Вс, 1 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: ГБР

Новости Украины:Марусю Звиробой вызвали на допрос в ГБР.

Государственное бюро расследований пригласило волонтера Марусю Звиробой (Елену Биленьку) на допрос 2 декабря.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

”ГБР пригласили на допрос в понедельник на 11:00, ул. Симона Петлюры, 15”, - говорится в сообщении.

Также волонтер отметила, что будет в балаклаве, как те правоохранители, которые приходили к ней с обыском, и пригласила всех желающих поддержать ее под зданием ГБР и принять участие в ”месячнике сдачи детского оружия”.

Напоминаем, 28 ноября следователь Государственного бюро расследований, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ ”Альфа” проводили обыск в квартире Звиробой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым предоставлено разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь требовал от Звиробой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от ”Европейской солидарности” София Федина вместе со Звиробой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробой, в частности, высказались по поводу рисков жизни президента.

Федина и Звиробой подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. ”Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее всего, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую”, - сказала Федина.

ГБР пришло с обысками в дом волонтерки Маруси Зверобой (Видео)

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 ноября ГБР направило на согласование в ГПУ проект подозрения Звиробой.

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Допрос, ГБР, Волонтер.
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