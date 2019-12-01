Сущенко выступает за создание в стране структуры, регулирующей информпространство

Новости Украины:Роман Сущенко поддерживает идею создания структуры, которая будет регулировать иинформпространство.

Бывший политический узник Кремля, корреспондент Укринформа Роман Сущенко выступает за создание в Украине структуры, которая, основываясь на современной законодательной базе, будет регулировать информационное пространство.

Об этом Сущенко сказал во время публичной дискуссии в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины в ответ на вопрос, должно ли государство бороться с фейками и дезинформацией, должно ли вмешиваться для регулирования информполя, отрабатывать какие-то стандарты?

Как передает корреспондент Укринформа, по словам Сущенко, "в демократическом государстве должен быть регулятор, который, основываясь на современной законодательной базе, которая имеет под собой принципы цивилизованного демократического государства, будет регулировать информационное пространство. Необходимо учитывать те обстоятельства, в которых мы находимся, это - агрессия со стороны России, и, соответственно, законодательство должно быть более жестким в этом контексте".

При этом, считает журналист, "вопрос отбора представителей этого регулятора должен быть в публичной плоскости, с применением квотного или избирательного принципа, чтобы в него вошли представители правительства, Верховной Рады, профессионального, экспертного сообщества, которые будут иметь право принимать решения относительно других СМИ и регулирования информационного пространства". "Так происходит во многих демократических государствах, и во Франции тоже", - отметил Сущенко, который до неправомерного ареста в России шесть лет работал собкором Укринформа в Париже.

Продолжая тему регулирования информпространства, доктор политических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой публичной политики и политической аналитики НАГУ Сергей Телешун отметил, что во Франции "до сих пор государство представлено отдельными телеканалами, страницами газет, оно не отказывается от права государства иметь свою точку зрения". По словам профессора, Франция это не приватизирует, считая, что деньги могут оказать негативное влияние на информполе.

Как сообщалось, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в комментарии Укринформу спрогнозировал, что законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.

Согласно этому проекту, будет предусматриваться введение должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации, усиление ответственности за распространение журналистами фейков, а также создание самоуправляющейся организации, которая разработает для работников СМИ рекомендации по профессиональным стандартам и этике и будет следить за их соблюдением, а также будет защищать медийщиков.