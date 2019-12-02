На Фанаре впервые прошла Божественная литургия на украинском языке

Новости Украины:В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые служили на украинском языке.

Сегодня в храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые совершалась Божественная литургия на украинском языке.

Об этом сообщает Православная Церковь Украины на своей странице в Facebook.

"Впервые на украинском языке совершалась Божественная литургия иерархами Православной Церкви: митрополитом Луцким и Волынским Михаилом и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, в сослужении архимандрита Харлампия, который занимается украинской общиной в Стамбуле, протоиерея Владимира Вакина, ректора Волынской православной богословской академии, и диакона Михаила Омельяна, старшего преподавателя Киевской православной богословской академии", - говорится в сообщении.

Вместе со священнослужителями молилась украинская громада Стамбула, а также представители государства - заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

Обращаясь к собравшимся после Божественной литургии, митрополит Михаил поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за большую заботу, которую он проявляет к Украине, не только предоставив Томос об автокефалии Украинской Церкви, но продолжая и дальше трудится для того, чтобы Православная Церковь Украины вошла в полное общение с другими Поместными Церквами.

"Вчера был тот самый день, когда 6 лет назад, во время Революции Достоинства, наша Церковь открыла свои двери, чтобы защитить свой народ от насилия и лжи. И за эти годы мы убедились, как много делает вера и правда. И то, что несколько лет назад мы могли только мечтать – сегодня является уже реальностью. Можно было бы представить 28 или даже 6 лет назад, что сейчас мы здесь, в этом святом константинопольском храме, все вместе – украинцы, греки, болгары, все дети единой Христовой Церкви – будем молиться и совершать литургию? Поэтому мы благодарны Богу, благодарны и Вселенскому Патриарху за все благодеяния для Украины", - сказал в своей речи архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

В свою очередь, епископ Галикарнасский Адриан от имени Вселенского Патриарха поздравил украинскую общину Стамбула, которая находится под опекой Его Святейшества и имеет возможность в этом храме святителя и чудотворца Николая совершать богослужение на родном языке.

"Украинский народ очень набожный и близок к Богу, и это честь для всех нас, что мы здесь вместе является верными чадами Вселенской Патриархии", - отметил епископ.

В завершение слово взял заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, который отметил, что здесь в совместной молитве на родном языке украинцы получили еще одну возможность ощутить дух единения, даже живя за границей.