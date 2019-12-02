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В Украине за 2019 год зафиксировано более 13 тыс новых случаев ВИЧ-инфекции

В Украине за 2019 год зафиксировано более 13 тыс новых случаев ВИЧ-инфекции
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:МОЗ: В 2019 году в нашей стране официально зарегистрировано более 13 000 случаев ВИЧ-инфекции.

В Украине за десять месяцев этого года зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МИНЗДРАВА.

"В течение января-октября этого года в нашей стране официально зарегистрировано более 13 000 случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 000 случаев СПИДа и почти 2,5 тысячи смертей, обусловленных СПИДом", - говорится в сообщении.

Всего в Украине, по данным ЦОЗ, по состоянию на 1 октября под медицинским наблюдением находилось 136 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. При этом в ведомстве отметили, что уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению, что может свидетельствовать об эффективности профилактических мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции.

Также в ЦОЗ заверили, что Украина обеспечена всеми новейшими препаратами для лечения ВИЧ.

В то же время в центре констатировали, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября этого года остается половой путь передачи инфекции.

Как сообщалось, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. День провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году; отмечается при поддержке Генеральной ассамблеи ООН.

Всемирный день борьбы со СПИДом: история и статистика заболеваний

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита - это конечная стадия инфекционного заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот вирус поражает специальные клетки крови (лимфоциты), которые отвечают за защиту организма человека от различных микробов и опухолей, и постепенно убивает эти клетки. Иммунитет организма медленно, в течение многих месяцев и лет, снижается, и это приводит к возникновению различных заболеваний, прежде всего инфекционных, поражающих легкие, органы пищеварения, кожу, нервную систему и др.

СПИД впервые обнаружен в США в 80-х годах.

С начала эпидемии в мире 74,9 млн человек заразились ВИЧ и 32 млн умерли от болезней, вызванных СПИДом.

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СПИД, Минздрав, ВИЧ, МОЗ.
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