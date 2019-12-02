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Польская авиакомпания хочет запустить рейс из Варшавы в Ивано-Франковск

Польская авиакомпания хочет запустить рейс из Варшавы в Ивано-Франковск
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В следующем году может появиться новый авиарейс из Варшавы в Ивано-Франковск.

Польская авиакомпания LOT в следующем году может начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на портал Рasazer.

Отмечается, что LOT подал заявки на получение слотов в 15 новых (или таких, куда выполнялись рейсы ранее, но не выполняются сейчас) для перевозчика европейских и неевропейских аэропортах для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

При этом, некоторые новые рейсы уже объявлены, о других, вероятно, станет известно в ближайшем будущем. Среди них и украинский аэропорт.

"Полная новинка, в свою очередь, Ивано-Франковск", - пишут польские журналисты.

На данный момент LOT летает в Украину в аэропорты Борисполь, Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса.

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Украина, Варшава, Польша, Авиакомпания, Лот.
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