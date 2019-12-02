У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Имя Александр имеет греческое происхождение.

В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своём благодаря христианству. В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имён. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах Европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имён.

Имя Александр может видоизменять своё звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).

Несмотря на многообразие вариантов у имени много и других производных форм, которые получили самостоятельную жизнь в определённых странах. На Украине – Олесь, Лесь, в Англии, США – Алек, в Италии – Сандро, среди мусульман употребляют свой вариант имени - Искандер.

У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.

Многим со стороны покажется, что этот мужчина тщеславен, но на самом деле Александр стремится всё делать хорошо с первого раза, и порой не стесняется в средствах для достижения цели. Его любопытство распространяется только на те сферы, которые ему необходимы. Он может стать профессионалом в любой области, самостоятельно изучить требуемые дисциплины. Его внутренняя целеустремлённость окружающим кажется стремлением к славе, хотя обладатель этого имени стремится быть оценённым только за свои заслуги и фактические достижения, а не за то, чего он планирует добиться.

У Александра острый ум, преобладает стратегическое мышление, хотя тактические подходы он прекрасно умеет просчитывать, но не считает их основополагающими. Он видит картину в целом, время от времени может казаться неглубоким и самоуверенным, но всё равно испытывает трудности в достижении целей. Такие качества, как напористость и уверенность, придают Александру властности, и это помогает ему быть хорошим руководителем, способным вести за собой людей.

Александр очень приятный, нежный кавалер, но не ждите от него романтики и ярких эмоций. Он скуп на эмоции "на людях", только при очень близком и личном общении можно увидеть его чувственную натуру, ощутить на себе его эмоциональные всплески. Разум преобладает над эмоциями у этого мужчины.

Его можно привлечь к карьере в сфере продаж, маркетинга и рекламы, что позволяет ему поддерживать тесные контакты с общественностью. Юридическая, социальная или медицинская области также могут занять его пытливый ум, творчество – одна из сфер, где Александр может неограниченно проявить свои способности. Он может стать как и актером, так и художником, писателем. Наиболее часто Александр предпочитает руководить, при этом сфера может быть абсолютно любая, как организация перевозок в масштабах страны, так и управление сетью маникюрных салонов.

Поздравления

Желаю, чтоб горе тебя обходило,

Здоровье никогда не подводило,

Чтоб всё получилось, что ты пожелаешь,

Чтоб мир не увидел, как ты заскучаешь.

Ты самый отважный и преданный друг,

Пусть будет твоим — что захочешь вокруг.

Ты гордость и радость, надежда наша,

Прими поздравления, любимый наш Саша!

Прекрасных дней наполненных любовью,

Я Александру пожелать хочу.

Чтобы к нему рекой текло богатство,

Большой удачи пожелаю я ему.

Пусть звезды освещают путь на темных тропах,

В песках болезней не увязнет пусть судьба.

Я долголетия тебе желаю, друг мой,

Пускай исполнится заветная мечта.

Такое известное, звучное имя,

Его у тебя уж никто не отнимет.

Ты символ свободы и смелости, силы,

Главное, чтоб та, что хочешь любила.

Тебе, Александр, желаем успеха,

И в доме твоем много детского смеха.

Хотим, чтоб сбылись пожелания наши,

Здоровья тебе и везения, Саша.

В Александров День рожденья

Будет шумное веселье,

И вино в бокалы литься

Не устанет. Будут биться

Чаще женские сердца,

Видя Саню-молодца.

Для тебя, дружище Саня

Поздравок мы написали —

Мы желаем тебе дело,

Чтоб в твоих руках горело,

Дружбу, крепкую семью

И красавицу жену.

Прочитай же поздравок,

Здесь совсем немного строк.

Для тебя он пожеланье,

В уважении признанье.

Александр, ты — на страже,

"Крепость", — про тебя мы скажем.

Светел, привлекателен,

Честен, обаятелен.

Пожеланье — не секрет:

Радостных и долгих лет,

Дружной, преданной семьи,

Чтоб сбылись мечты твои!

Имя славное ты носишь,

Им гордится можешь смело.

Защищать, как всем известно,

Благороднее нет дела.

Саша, пусть же имя станет

Путеводною звездою

И счастливым талисманом,

Что от бед земных укроет.

Александр — "защищающий людей".

Саша, ты и впрямь находка для друзей,

Ведь отзывчив и всегда на помощь скор,

Знать, в душе пылает смелости костер!

Милый Саша, ты пошире улыбнись,

И пусть радость наполняет твою жизнь.

Пусть добро вернется сторицей к тебе,

Будет счастье впредь главенствовать в судьбе!

Александр, поздравляю,

И желаю Вам всех благ.

Неба ясного желаю

И веселья просто так.

Пусть Ваш праздник будет ярким,

Пусть всё радует вокруг.

Принимайте же подарки,

Что в коробках Вас так ждут!

Будьте счастливы, богаты,

Пусть во всем успех Вас ждет.

Пусть благоволит удача

Рука об руку идет.

Александр, будь всех счастливей!

Пусть любовь стучится в дом,

Дни проходят с позитивом,

Радость мчится напролом.

Теплота живёт во взгляде,

Жизнь удачей окрылит,

Пусть везения зарядом

На победы вдохновит!