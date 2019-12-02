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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря

Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря
10:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Считалось, что с этого дня устанавливается зимний санный путь, и об установлении его просили святого Прокла.

Хотите проверить свою наблюдательность - тогда постарайтесь запомнить, какой была в этот декабрьский день погода. Если на Прокла день ясным и солнечным окажется, таким ему и 3 июня быть, а прокловский снегопад непременно дождем на Константина Огуречника и Олену Льносейку прольется. И не волнуйтесь, перепутать этот зимний день с другим - сложно, потому что на Прокла принято было всякую нечисть гонять, а подобное нечасто случается.

В церкви 3 декабря почитается память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство.

Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески изобличая ересь и язычество. Помимо этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами. Так, в период патриаршества Прокла приключилось разрушительное землетрясение, и местные жители вместе с Проклом вышли на улицу, чтобы политься. Во время молитвы маленький мальчик был поднять на небо, после чего вернулся целым и невредимым, рассказав, что слышал пение ангелов. Слова мальчика повторили люди – и землетрясения больше не происходило. После этого многие обратились в веру.

"На Прокла нечисть проклинай", - говорили в народе. Это нужно было сделать 3 декабря для того чтобы злые силы не навредили людям и не вышли из-под земли, где они пережидали морозные дни. Верили, что нечисть, несмотря на стужу, в день Прокла может выскочить из-под земли в любой момент и навредить человеку. Именно поэтому, были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили. Интересно, что они могли проходить, как в виде молитвы, так и в форме ругани.

Также молились святому Проклу, осеняли себя крестным знамением, просили о том, чтобы нечисть никого не беспокоила. Все вентиляционные отверстия в избе люди часто преграждали палочками или лучинами, произнося специальный заговор. Кроме того, считали, что с 3 декабря устанавливается санный путь, а потому, часто молились святому Проклу о благополучии и удаче в поездке.

Обычаи и традиции дня

На Прокла было принято проклинать нечисть, чтобы она не вылезала из своих нор и не мешала людям жить. Наши предки верили, что даже несмотря на холода, бесы могут выбраться из-под земли и в любой момент навредить человеку. Люди читали защитные заговоры, например:

2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеляЧитать полностью

"Пусть нечисть всякая мой дом стороной обходит, ни в дверь, ни в окно влезть не сможет. Пусть не будет ей счастья и участия, места и покоя. Защитит меня Господень крест, да икона Пресвятой Богородицы. Все дурное мой дом и меня стороной обойди, а нечисть под землей сиди. Здесь тебе место, и носа к людям не показывай. Аминь".

Святого Прокла просили защитить от всего дурного. Во время молитвы осеняли себя крестным знамением.

С этого дня открывали санный путь. Поэтому молились Богу, чтобы поездка была удачной.

Человек, рожденный 3 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди наделены способностью мастерить. В качестве талисмана им подходят кораллы, являющиеся символом долголетия, защищающие от сглаза и оберегающие от бед и опасностей.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 3 декабря, День Прокла, День Григория Декаполита.
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