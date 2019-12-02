Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.11 – 1.12.2019)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 25 ноября по 1 декабря 2019 года.

Предлагаем вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

25.11.2019 – 01.12.2019

Мальме Динамо

Киевское Динамо и Мальме провели сумасшедший матч в Лиге Европы. На 5-й минуте добавленного времени игрок Мальме Росенберг оформил дубль и обеспечил шведам победу 4:3.

Манчестер Сити Шахтер

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер отправился в гости к Манчестер Сити.

Украинскому клубу эксперты прогнозировали поражение, однако команда Луиша Каштру смогла добыть важнейшую ничью на Этихад Стэдиум (1:1).

Жеребьевка Евро 2020

Определились составы групп на чемпионат Европы-2020.

Черная пятница

Черная пятница (Black Friday) 2019 открывает сезон новогодних распродаж и грандиозных скидок в конце ноября.

Перші ластівки

Лига чемпионов

Лига Европы

Вячеслав Соболев

С первым днем зимы

Микола Кулеба

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Вячеслав Соболев

Автомобиль Range Rover, в котором убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Микола Кулеба

Алла Мазур

Борис Патон

Маруся Звіробій

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Холодное сердце 2

Неделю назад мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в мировой прокат, однако его дебют на большом экране начался со скандалов. Феминистки со всего мира объединились, выступая против студии Disney и других создателей мультфильма.

Ирландец

Однажды в Голливуде

Джокер

Ціна правди

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Перші ластівки

Новый украинский сериал "Первые ласточки" рассказывает о жизни современных подростков: проблемы, драмы и конфликты, с которыми они сталкиваются ежедневно. Во время учебы в школе им приходится решать недетские проблемы, с которыми не очень просто справиться в одиночку.

Мандалорец

Кухня. Война за отель

Сидоренки Сидоренки

Жестокий Стамбул

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

В Украине до сих пор обсуждают финал шоу "Танцы со звездами 2019", который прошел 24 ноября. Одни зрители с восторгом приветствуют победителей Ксению Мишину и Евгения Кота, а другие считают, что кубок должны были получить их соперники. И пока в сети неустанно обсуждают результаты проекта, Ксения Мишина публично отреагировала на свою победу.

МастерШеф 9 сезон

Х Фактор 2019

Топ-модель по-українськи

Дизель Шоу

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