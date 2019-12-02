Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.11 – 1.12.2019)

Предлагаем вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
25.11.2019 – 01.12.2019
Мальме Динамо
Киевское Динамо и Мальме провели сумасшедший матч в Лиге Европы. На 5-й минуте добавленного времени игрок Мальме Росенберг оформил дубль и обеспечил шведам победу 4:3.
Манчестер Сити Шахтер
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер отправился в гости к Манчестер Сити.
Украинскому клубу эксперты прогнозировали поражение, однако команда Луиша Каштру смогла добыть важнейшую ничью на Этихад Стэдиум (1:1).
Жеребьевка Евро 2020
Определились составы групп на чемпионат Европы-2020.
Черная пятница
Черная пятница (Black Friday) 2019 открывает сезон новогодних распродаж и грандиозных скидок в конце ноября.
Перші ластівки
Лига чемпионов
Лига Европы
Вячеслав Соболев
С первым днем зимы
Микола Кулеба
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Вячеслав Соболев
Автомобиль Range Rover, в котором убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.
Микола Кулеба
Алла Мазур
Борис Патон
Маруся Звіробій
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Холодное сердце 2
Неделю назад мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в мировой прокат, однако его дебют на большом экране начался со скандалов. Феминистки со всего мира объединились, выступая против студии Disney и других создателей мультфильма.
Ирландец
Однажды в Голливуде
Джокер
Ціна правди
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Перші ластівки
Новый украинский сериал "Первые ласточки" рассказывает о жизни современных подростков: проблемы, драмы и конфликты, с которыми они сталкиваются ежедневно. Во время учебы в школе им приходится решать недетские проблемы, с которыми не очень просто справиться в одиночку.
Мандалорец
Кухня. Война за отель
Сидоренки Сидоренки
Жестокий Стамбул
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
Танці з зірками 2019
В Украине до сих пор обсуждают финал шоу "Танцы со звездами 2019", который прошел 24 ноября. Одни зрители с восторгом приветствуют победителей Ксению Мишину и Евгения Кота, а другие считают, что кубок должны были получить их соперники. И пока в сети неустанно обсуждают результаты проекта, Ксения Мишина публично отреагировала на свою победу.
МастерШеф 9 сезон
Х Фактор 2019
Топ-модель по-українськи
Дизель Шоу
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