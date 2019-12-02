"Секретное письмо" о реинтеграции Донбасса: Данилов говорит о психологической спецоперации

Новости Украины:Секретарь СНБО назвал якобы свое "секретное письмо" о "государственной стратегии реинтеграции Донбасса" не случайным фейком, а частью психологической спецоперации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал фейком якобы свое "секретное письмо" о "государственной стратегии реинтеграции Донбасса".

"Чушь о "секретном письме" секретаря СНБО о так называемой "государственной стратегии реинтеграции Донбасса" – не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе", - заявил он в интервью сайту "Сегодня.ua".

Данилов считает, что таким образом подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях. "Очевидно, что речь идет о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городах и селах с целью создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению к "материковой" Украине", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ответом украинской стороны на подобные провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса, о важности которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Полностью разделяю позицию главы государства о важности ее прозрачности и публичности, консенсусного подхода к разработке этого важнейшего документа, и его реалистичности", - сказал он.