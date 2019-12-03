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Молитвы на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Молитвы на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
09:44 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице в этот день, помогают обрести покой, очиститься от грехов и снискать помощь покровительницы всего рода человеческого.

Введение во храм — великое событие, которое требует особенных молитв к Божией Матери. 4 декабря священнослужители советуют прочесть свои просьбы к Богородице, дабы обрести ее защиту и покровительство.

Мы поздравляем читателей с радостным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы и размещаем краткие молитвы. Их необходимо прочесть, чтобы понять ценность данного праздника и наполнить свое сердце счастьем и благодатью.

Введение во храм 4 декабря: традиции дня

В торжественный день служители церкви приглашают православных верующих на службу, во время которой каждый сможет обратиться к Божией Матери и вымолить у нее помощь. В среду, 4 декабря, в церквях и храмах пройдут особенные службы, посетить которые лучше всего вместе с детьми, чтобы те могли помолиться Небесной Заступнице.

В день празднования продолжается пост, поэтому 4 декабря православные придерживаются ограничений, предписанных церковью. Разрешается угоститься бокалом вина и рыбными блюдами. В среду не стоит посвящать время бытовым хлопотам и праздным делам, если они отвлекают от молитв и размышлений.

Молитвы Богородицы 4 декабря

Благодарственная молитва: "Восхваляю Тебя, Великая, и славлю имя Твое. Сжалься над нами, грешными и недостойными, не оставляй нас без покрова своего. Во власти Твоей каждый ныне живущий, и всякий нуждается в помощи Твоей незримой. Благодарю Тебя, милостивая заступница душ людских, за счастье ежечасное, за помощь и любовь великую. Славься, Великая, Славься. Аминь".

Молитва о защите: "Царица Небесная, оплот мой и надежда моя, обрати на меня свой взор и не отрекись от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские да убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословение, умягчи сердца и посели в них сострадание. Аминь".

Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметы
Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметыЧитать полностью

Молитва о помощи в беде и скорби: "Царица моя преблагая, надежда моя и пристанище, скорбящих радость, брошенных поддержка! Разреши беды мои, разреши скорбь, помоги мне немощному обрести силу и веру, дабы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешь сердце да не позволь сбиться с верного пути. Аминь".

Молитва искупления: "Богородица, к твоей помощи взываю и на тебя уповаю. Ты видишь мою слабость, так подари исправление и научи любить Господа всей душой и помышлениями. Подари благодать свою, милосердная, да даруй усердия жить праведно. Донеси недостойную просьбу мою до Отца нашего. Ниспошли мне свое благословение. Аминь".

Всякая молитва, произнесенная в великий день от чистого сердца, обязательно сотворит чудо. Однако священники призывают православных молиться не только по особому случаю, а читать молитвы ежедневно. Важно не только обращаться к святым в трудную минуту, но и не забывать о них в минуты счастья.

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