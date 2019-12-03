Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)

Украину вечером 2 декабря засыпало первым "зимним" снегом. Толщина снежного покрова достигала 5-10 сантиметра. Снег выпал из-за похолодания, которое накануне накрыло Украину. Сейчас температура воздуха держится в пределах -1 и +1 градусов. Пользователи публикуют в соцсетях волшебные фото страны, которая погрузилась в зимнюю сказку. Однако, на дорогах снег быстро тает.