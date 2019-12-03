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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря

Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря

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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
10:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Торжество связано с событием, когда стало известно, что родители Марии святая Анна и святой Иоаким привели дочь в храм, чтобы посвятить ее Всевышнему.

В церкви 4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке. Русский народ сократил название праздника "Введение пресвятой Богородицы в храм" и стал называть этот день Введением. Причем, ассоциировали его не только с личностью Богоматери, но и с образом зимы, которая на Введение также вступала в свои права.

4 декабря начинались торги – так называемые Введенские ярмарки. Как правило, в этот период велась активная продажа саней. Совершались пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Обычно принимали участие в таких гуляньях молодожены, которых садили в специальные расписные сани. Управлял санями мужчина, подпоясанный кушаком. Невесте также следовало нарядиться в самые лучшие свои одежды. Верили в то, что по улицам 4 декабря на санях проезжает и сама зима, которая дышит на стекла, из-за чего там образуются узоры. Также этот период был известен оттепелями и морозами, в результате чего дороги то "схватывались", то "раскисали". Но это не мешало делать первые санные выезды. Тем более что предстояла пора торгов. Первым был торг санный, который ранее проводился в Москве на Лубянке. Именно там находились лубяные и санные ряды, продавались дорогие галицкие сани с позолотой.

Традиции и обычаи

Этот день в народе начали называть "Введением". Такое название связывали не только с личностью Богородицы, но и с наступлением зимы.

3 декабря - приметы и обряды в день Прокла
3 декабря - приметы и обряды в день ПроклаЧитать полностью

С этого дня у крестьян начинались торги – "Введенские ярмарки". Активно продавали сани и осуществляли пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Первые торги саней проводились в Москве на Лубянке. Именно здесь были расположены лубяные и санные ряды. Тут можно было приобрести дорогие Галицкие сани, украшенные позолотой.

Молодежь принимала участие в зимних гуляньях. Парни и девушки садились в специальные расписные сани, в которые запрягали мужчину, подпоясанного кушаком. Девушки на Введение наряжались в лучшие наряды.

Верили, что в этот день сама Зима приезжает на санях. Она дышит на стекла, за счет чего на них образуются вычурные узоры. Начало зимы обычно не обходилось без оттепелей, после которых опять следовало похолодание. В результате этого дороги то "раскисали", то замерзали. Но это совсем не мешало пробным санным выездам.

Человек, рожденный 4 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди являются баловнями судьбы, ведь небесные покровители всегда проявляют к ним щедрость. В качестве талисмана им подходит алмаз. Этот камень способен исцелить не только тело, но и душу. Его ношение может избавить владельца от депрессий, фобий, неврозов и нервных срывов. Добропорядочному человеку алмаз подарит мудрость и духовную силу.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Церковный праздник, 4 декабря, ведение во храм Пресвятой Богородицы.
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