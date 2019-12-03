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Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
Високосный год 2020: приметы и суеверия

Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать

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Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
14:07 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:С високосным годом связано множество предостережений, которые указывают на то, чего лучше не делать, чтобы не привлекать в жизнь неприятности.

К високосному году во все времена относились с осторожностью, считая, что с прибавлением лишнего дня в жизнь приходят неприятности и беды. 

Поверья связывают високосный год со святым Касьяном, именины которого приходятся на 29 февраля. Этот святой пользуется дурной славой, и в народе его прозвали Касьяном Тяжелым, Скупым, Завистником. Считается, что бремя его дурных дел приходится как раз на високосный год, и в связи с этим в народе было сложено множество примет, предостережений и предупреждений. Эксперты сайта предлагают познакомиться с опасностями високосного года и узнать о том, чего ни в коем случае нельзя делать в такое время.

Приметы-предупреждения

По примете, нельзя ничего начинать в високосный год — удачи не будет.

Говорить о своих планах — к их крушению.

Путешествия в високосный год могут обернуться неприятностями.

Еще одна примета гласит, что в високосный год грибов не собирают из-за того, что они вбирают в себя зло.

Собирать одежду "на смерть" — приближать беду.

В високосный год жениться — всю жизнь маяться.

Переезд в високосный год сулит проблемы. По примете, в новом жилье жизнь не заладится.

Менять работу — к убыткам.

Колядовать в високосный год — лихо призывать.

Гадания в високосный год также под запретом. По поверью, все худое сбудется, а доброе мимо пройдет.

Беременным нельзя волосы стричь, чтобы здоровье у детей не забирать.

Какие дела под запретом в високосный год

В високосный год в прежние времена старались ничего не строить и не ремонтировать. Дома, бани, сараи и хлева могли сгореть или разрушиться. Ремонт в доме также старались отложить, считая, что потраченные усилия не принесут радости, и обновление жилища будет недолговечным. Тем, кто находится в безвыходном положении и не может отказаться от работ, важно начинать дела с Божьей помощью, а также не халтурить, чтобы потом не пришлось тратить силы и деньги для переделки созданного.

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В високосный год не стоит торопиться с покупкой жилища, пусть и долгожданного, а также не планировать спонтанные переезды. Такой запрет связан с тем, что поспешные решения могут привести к проблемам. Лучше взвесить все плюсы и минусы, а также рассмотреть несколько вариантов, чтобы точно не прогадать.

В високосный год не желательно кардинально менять имидж. Проблемы могут начаться на любом этапе, связанном с переменами. Новая прическа и окрашивание могут стать причиной заболевания волос, а операции красоты принесут лишь разочарования. В прежние времена меняться внешне было нельзя, потому что удача могла попросту "не узнать" человека и пройти мимо.

Самый главный запрет связан именно с 29 февраля. В этот день лучше всего отказаться от нововведений, касающихся любой сферы жизни. Не стоит планировать на это время операций, путешествий, переездов, бракосочетаний и прочих дел, связанных с переменами. 29 числа рекомендуется остаться дома, в кругу близких, и заняться чем-то приятным: просмотром любимого фильма, творчеством, отдыхом, собраться за настольной игрой.

Високосный год может принести счастье и процветание, если верить в успех и поступать честно. Запреты, связанные со всеми сферами жизни, преодолеть сможет каждый, если откажется от поспешных решений и обмана.

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