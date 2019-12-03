В России перевернулся автобус с украинцами

Новости Украины:На заснеженной трассе в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами, пострадали 13 человек.

В Воронежской области (Россия) перевернулся автобус, в результате чего пострадали 14 украинцев. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что водитель не справился с управлением в условиях снегопада, из-за чего и произошла авария. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя.

"Погибших нет. 14 пострадали, все они граждане Украины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области сошел с дороги и перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 50 пассажиров.