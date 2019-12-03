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РФ и Венгрия хотят совместно "защищать нацменшинства" в Украине

РФ и Венгрия хотят совместно "защищать нацменшинства" в Украине
15:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Госдуме РФ говорят, что Венгрия предложила совместно "защищать нацменшинства" в Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к ним обратилось национальное собрание Венгрии с предложением совместно защищать права национальных меньшинств в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия Радой закона о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", – сказал он.

При этом Володин заявил, что украинским националистам "нельзя спускать с рук их поведение".

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Как сообщалось ранее, в интервью украинскому изданию венгерский посол в Украине Ийдярто заявил, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, и учить его трудно.

Посол также добавил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО. По его словам, действия Венгрии обусловлены украинским законом об образовании, который "нарушает права этнических венгров". После этих заявлений МИД Украины вызвало дипломата и вручило ему ноту протеста.

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Россия, Венгрия, Вячеслав Володин.
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