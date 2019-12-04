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4 декабря - приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря - приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря - приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря - приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:4 декабря отмечается большой церковный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Традиции 4 декабря

В этот день, по народному преданию, по земле проезжает сама зима в белоснежной шубе и своим ледяным дыханием навевает снежные узоры на оконные стекла. С этого дня часто начинались введенские оттепели, от которых совершенно раскисали дороги, но случались и введенские морозы. Про них говорили: "Введенские морозы зимы не ставят". В городах и селах начинались зимние торги. Как особенная редкость бывали здесь и галицкие сани с позолотой.

В Православной церкви Введение во храм Пресвятой Богородицы принадлежит к числу двунадесятых праздников — двенадцати праздничных дней, важнейших после Пасхи. При этом историки считают, что столь значимым праздник, обозначенный в некоторых месяцесловах VIII века, стал не сразу. Предполагается, что широкое распространение праздник получил только с IX века, а в число двунадесятых вошел в XIV веке, хотя уже с XI века отмечался почти так же торжественно.

Праздник приходится на Рождественский пост, или, как его еще называют, Филиппов пост. Людям, этот пост соблюдающим, предписывается есть горячую растительную пищу с растительным маслом, а также позволяется принимать в пищу рыбу. Как и в прочие праздники, в этот день считается особенно неправильным затевать ссоры и скандалы.

Приметы 4 декабря

На Введенье, если колокольный звон слышен издалека ясно, будет мороз, глухо — к сильному снегопаду.

Введенские морозы рукавицы на мужика надевают, стужу устанавливают, зиму на ум наставляют.

Знаменательные события в истории: 4 декабря 2019 года

Если на Введение мороз — все зимние праздники морозные; тепло — все праздники теплые.

Если до Введения снег выпадет — потом растает. В печи пшенная каша румянится — к снегу.

Конь ложится на землю и упрямится, не хочет вставать — к снегу.

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