Скачать
Среда, 04.12.2019
Рада разрешила помощникам народных депутатов работать по совместительству
Рада разрешила помощникам народных депутатов работать по совместительству
В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе
В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе
Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
Любовь с первого взгляда: пейзажи, которые подарят вам наслаждение (Фото)
Любовь с первого взгляда: пейзажи, которые подарят вам наслаждение (Фото)

Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных Дудки и Бессарабова

Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных Дудки и Бессарабова
01:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В очередной раз были нарушены права незаконно осужденных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием срочно установить местонахождение осужденных в Крыму украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

"Сегодня была получена информация, что в очередной раз нарушены права незаконно осужденных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. На граждан Украины оказывается моральное и психологическое давление администрацией пенитенциарного учреждения, где они содержатся. Кроме того, наши сограждане с сентября 2019 года находятся в процессе этапирования. Как известно, последнее известное место их пребывания - СИЗО г.Краснодара", - написала Денисова на странице в Фейсбуке во вторник.

Украинский омбудсмен в связи с этим обращается к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому срочно установить местонахождение Дудки и Бессарабова, а также проверить соблюдение их прав на надлежащее содержание и обеспечить независимую правовую и медпомощь.

Как сообщалось, Верховный суд РФ 15 октября утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по так называемому "делу украинских диверсантов". Приговор нелегитимного Севастопольского "городского суда" был оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Рада откорректировала законодательство для имплементации Соглашения FATCA с США

Ранее Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины". По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Людмила Денисова, Местонахождение, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг
02 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
03 "Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
04 Почему так важно просыпаться не позднее шести часов утра?
05 Рада сняла государственную монополию на производство спирта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Сербия откажется от российского оружия
Сербия откажется от российского оружия
Семена базилика: для похудения, при простуде и стрессах
Семена базилика: для похудения, при простуде и стрессах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь