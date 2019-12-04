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4 декабря - приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы
09:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Сегодня у православных большой праздник - Введение во Храм Богородицы.

Сохраненные Предания гласят, что родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, дали обет посвятить свое дитя на служение Богу, если оно родится.

Когда Пресвятой исполнилось три года, святые родители они выполнили свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней.

Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее".

4 декабря - приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Но в церковном Предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

Молитвы

Молитва в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная?
Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты,
Пренепорочная, Надежда христиан и Прибежище нам, грешным?
Кто паче Тебе в несчастиях защитит?

Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати Бога моего!
Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго, Царице Небесная!
Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда следовати Его святым заповедям.
За мой ропот в болезнех, трудах и несчастиях не отступи от мене,
но пребуди Материю и Покровительницею мене малодушнаго.

Царице моя Преблагая, Заступнице Усердная!

Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых врагов защити,
сердца враждующих против мене смягчи и Христовою любовию согрей их.
Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победита моя греховныя привычки,
дабы, очищенный покаянием и последующею добродетельною жизнию,
в общении со Святою Церковию провел остальныя дни земнаго странствия.
Предстани мне, Надеждо всех христиан, в час кончины моея и подкрепи мою веру
в смертный тяжкий час. Вознеси за мене, многопрегрешающаго в жизни сей,
Твоя всесильныя молитвы по отшествии моем,
да оправдает мене Господь и соделает причастником Его безконечных радостей. Аминь.

Тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь благоволения Божия предображение
и человеков спасения проповедание:
в храме Божии ясно Дева является
и Христа всем предвозвещает.
Той и мы велегласно возопиим:
радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Пречистый храм Спасов,
многоценный чертог и Дева,
священное сокровище славы Божия,
днесь вводится в дом Господень,
благодать совводящи,
Яже в Дусе Божественном,
Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

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Праздник, Традиции, Богородица, Приметы, Обряды, 4 декабря, Молитвы, Религиозный праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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