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Каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
14:41 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Чтобы изменить свою судьбу в год Крысы, вам понадобится целеустремленность, а также трудолюбие и вера в себя.

2020 год обещает быть крайне непростым. Астрологи назвали несколько Знаков Зодиака, которых ждут большие перемены. Также эксперты дали советы о том, как к этим переменам относиться и как использовать их себе во благо.

Три эффективные практики тоже не будут лишними. Не унывайте и продолжайте гнуть свою линию, так как планеты подарят удачу сильным духом людям.

Близнецы

Близнецов ожидают изменения в сфере любви. В некоторых случаях придется взять небольшую паузу, чтобы дать возможность любимому человеку и себе самим насладиться свободой. Астрологи и эксперты советуют не навязываться в друзья или любовники, не переходить дорогу коллегам и друзьям. Близнецов ждет карьерный рост, успех в бизнесе и в работе. Многим представителям этого Знака удастся также найти себе интересное увлечение. 2020 год окажется весьма продуктивным.

Лев

Львам уже с первых дней и недель 2020 года удастся заполучить хорошее настроение и мотивацию. Очень важно не отмалчиваться в стороне, а действовать этой зимой. Планеты сделают этих людей более удачливыми и воодушевленными. В этом и будет заключаться основная перемена. Космос наделит Львов невероятной интуицией и лишит страха. Нужно браться за все важные дела и ничего не откладывать на потом, чтобы 2020 год стал максимально продуктивным. От проблем на работе избавит трудолюбие и заговоры от неприятностей.

Стрелец

Стрельцов в начале года ожидают судьбоносные встречи и знакомства. Возможно, кто-то из незнакомых людей даст важный совет, поэтому не стоит пропускать слова мимо ушей. Чужой опыт — это тоже мудрость, и она может быть использована себе во благо. Что касается излюбленных сфер жизни Стрельцов вроде путешествий и хобби, то тут тоже будут некоторые важные позитивные изменения, но уже весной. Самым продуктивным временем станет конец весны и лета. У представителей этого Знака будет шанс выйти на новый уровень в делах и бизнесе, получить хорошую должность, повышение, прибавку к зарплате.

Козерог

Самой важной сферой жизни в 2020 году для Козерогов станет любовь. Энергетика планет в самом начале года идеально подойдет для романтики, встреч, начала отношений, пребывания рядом с семьей. Тем, кто находится в поисках, удастся обрести любовь, а тем, кто уже в отношениях, удастся укрепить их и сделать еще прочнее. Астрологи советуют лишь приоткрыть немного свою душу и быть чуть более честными к себе и окружающим. Энергетика планет в этом году не подходит для длительного уединения. Козерогам нужно окружить себя друзьями или родственниками, пока на радаре не появится потенциальная вторая половинка.

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Рыбы

У Рыб ожидается период больших изменений в сфере финансов. Это будет очень продуктивный год, в который эксперты советуют Рыбам заниматься любимым делом, а также совершать важные дорогостоящие покупки. Возможно, в 2020 году представителям этого Знака удастся осуществить давнюю мечту или вплотную к ней приблизиться. Во многом стоит опираться на советы близких и друзей, но не забывать и про интуицию, которую обострят планеты уже в январе. Чтобы изменения были максимально позитивными, стоит избегать поспешных выводов и необдуманного принятия решений.

Всем остальным Знакам тоже повезет встретиться с позитивными изменениями, но в большинстве случаев они будут менее судьбоносными. Повысить вероятность исполнения заветных желаний поможет эффективный ритуал.

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