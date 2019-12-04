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Адвокат Трампа приехал Украину: будет снимать фильм

Адвокат Трампа приехал Украину: будет снимать фильм
22:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Личный адвокат Трампа прибыл в Украину для съемок документального фильма.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду находится в Киеве, где планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, во вторник Руди Джулиани встретился в Венгрии с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Сообщается, что Джулиани путешествует с телевизионной командой кабельного канала One America News, которая снимает документальный фильм, призванный отстоять тезисы лагеря Трампа о принадлежности его требований к Украине относительно расследования якобы вмешательства Украины в выборы в США 2016-го года, деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена в Украине, и работы его сына Хантера Байдена в компании Burisma.

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Сообщается, что с Джулиани и съемочной группой в Будапеште также общались бывший украинский дипломат Андрей Телиженко, экс-нардеп Андрей Артеменко, и экс-глава ЦИК Михаил Охендовский. Сообщается, что Артеменко и Охендовский поставили под сомнение аутентичность т.н. "амбарной книги Партии Регионов" в части, которая касалась бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа, Пола Манафорта.

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Юрий Луценко, Дональд Трамп, Виктор Шокин, Руди Джулиани.
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