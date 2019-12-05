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В Кабмине анонсировали дату запуска программы по возвращению заробитчан

В Кабмине анонсировали дату запуска программы по возвращению заробитчан
07:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Программа по стимулированию украинцев за рубежом возвращаться в страну заработает с 1 февраля 2020 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну, заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает Гончарук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по инициативе президента правительство готовит к старту программу по поддержке микро- и малого предпринимательства. Ее суть - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес в Украине.

Первый этап - доступное кредитование. Объем кредита - 1,5 млн грн на 5 лет:

5% годовых, если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);

9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

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"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес - только тот, который работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов", - отметил Гончарук.

Он также рассказал, что среди сфер деятельности - энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или любые другие услуги.

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Кабмин, Работа, Заробитчане, Алексей Гончарук.
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