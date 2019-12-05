Скачать
Четверг, 05.12.2019
Зеленский требует выяснить все обстоятельства пожара в Одессе
Зеленский требует выяснить все обстоятельства пожара в Одессе
Улицы перекрыты, завалы разбирают: что происходит на месте пожара в Одессе
Улицы перекрыты: что происходит на месте пожара в Одессе
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря

Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря

Смотрите фото (3)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
10:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Наши предки по погоде 6 декабря, определяли какой будет погода 6 июня.

В церкви 6 декабря почитается память Митрофана Воронежского, который известен как епископ православной церкви, живший примерно в XVII-XVIII веке и является одним из святых. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, имел сына и был женат. Однако овдовел в 40 лет, после чего решил отправиться в Золотниковскую пустыню для того чтобы принять постриг и стать монахом. Значительно позже Митрофан даже становится настоятелем местного монастыря.

В 1682 году становится епископом Воронежским. Известно, что Митрофан очень заботился о том, чтобы укрепить православие и позиции церкви, боролся со старообрядчеством, активно занимался созданием новых обителей и принимал все меры для того чтобы повысить нравственный и духовный уровень священнослужителей. Оказывал поддержку Петру Первому, который занимался организацией корабельной верфи в Воронеже.

На Киевской Руси по дню Митрофана, 6 декабря, судили о том, какая погода будет летом. Обычно в это время устраивали шумные гулянья. Люди пекли пироги, варили пиво. Порой для выпечки ингредиенты собирали всем селом. Все посиделки 6 декабря сопровождались играми и забавами. Отмечали окончательное установление санного пути по снегу. Чествовали также Александра Невского, известного полководца и русского князя. Согласно историческим сведениям, в XIII веке Киевская Русь подвергалась нападению со стороны Литвы, монголо-татар и католического Запада. При этом, Александр Невский в течение своей жизни не проиграл ни одной своей битвы. Он проявил себя не только как великий полководец, но и как превосходный дипломат.

В честь Александра Невского на Киевской Руси принято было печь специальные булки. Внутрь одной булки клали крест, а потом раскладывали выпечку по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, а третью – около образов на полку. Если булка с крестом оказывалась у порога, то человек, который ушел на службу, должен был скоро вернуться. Если булка с крестом оказывалась возле образов – это было плохим знаком и сулило смерть.

Устраивали 6 декабря так называемый канун – специальные гулянья, на которые девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за разговорами и гаданиями. По большей части, эта традиция была распространена в Енисейской губернии, а в остальных регионах люди занимались повседневной работой. Особенно распространено было плетение лаптей. В день мастер изготавливал около 4-5 пар такой обуви. Старались сплести как можно больше лаптей, поскольку они были очень непрочными.

Традиции, поверья и обычаи

Обычно в этот день на Киевской Руси устраивались шумные гуляния. Хозяйки пекли пироги, мужики варили пиво. Посиделки сопровождались забавами и играми. Народ отмечал окончательное установление санного пути.

6 декабря чтят память Александра Невского, русского князя и известного полководца. А. Невский не проиграл ни одной битвы. Он показал себя не только как великий полководец, но и как талантливый дипломат.

5 декабря - приметы в Прокопьев день
5 декабря - приметы в Прокопьев деньЧитать полностью

В его честь на Киевской Руси пекли специальные булки. В одну из них клали крест. Потом выпечку раскладывали по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, третью – возле святых образов. Если булочка с крестом оказывалась на пороге, то мужчина, ушедший служить, в скором времени вернётся. Если на лавке, то воротится нескоро, но целым и невредимым. А вот если сдоба оказалась возле святых образов, то быть беде.

Ещё 6 декабря было принято гадать на то, когда человек вернётся с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через 6 дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом всё будет хорошо. Паука отпускали на волю и наблюдали за его поведением. Если паучок начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Митрофанов день, Какой завтра праздник, Праздник 6 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
02 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
03 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
04 Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции
05 О какой болезни может говорить седина у мужчин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ночью мороз, днем - оттепель: в Украине будет солнечно и сухо
Ночью мороз, днем - оттепель: в Украине будет солнечно и сухо
В Украине вступили в силу &quot;дорожные&quot; законы
В Украине вступили в силу "дорожные" законы
Снег и гололед: что происходит на дорогах Украины
Снег и гололед: что происходит на дорогах Украины
Сегодня отмечают День волонтера
Сегодня отмечают День волонтера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь