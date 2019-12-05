Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря

Новости Украины:Наши предки по погоде 6 декабря, определяли какой будет погода 6 июня.

В церкви 6 декабря почитается память Митрофана Воронежского, который известен как епископ православной церкви, живший примерно в XVII-XVIII веке и является одним из святых. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, имел сына и был женат. Однако овдовел в 40 лет, после чего решил отправиться в Золотниковскую пустыню для того чтобы принять постриг и стать монахом. Значительно позже Митрофан даже становится настоятелем местного монастыря.

В 1682 году становится епископом Воронежским. Известно, что Митрофан очень заботился о том, чтобы укрепить православие и позиции церкви, боролся со старообрядчеством, активно занимался созданием новых обителей и принимал все меры для того чтобы повысить нравственный и духовный уровень священнослужителей. Оказывал поддержку Петру Первому, который занимался организацией корабельной верфи в Воронеже.

На Киевской Руси по дню Митрофана, 6 декабря, судили о том, какая погода будет летом. Обычно в это время устраивали шумные гулянья. Люди пекли пироги, варили пиво. Порой для выпечки ингредиенты собирали всем селом. Все посиделки 6 декабря сопровождались играми и забавами. Отмечали окончательное установление санного пути по снегу. Чествовали также Александра Невского, известного полководца и русского князя. Согласно историческим сведениям, в XIII веке Киевская Русь подвергалась нападению со стороны Литвы, монголо-татар и католического Запада. При этом, Александр Невский в течение своей жизни не проиграл ни одной своей битвы. Он проявил себя не только как великий полководец, но и как превосходный дипломат.

В честь Александра Невского на Киевской Руси принято было печь специальные булки. Внутрь одной булки клали крест, а потом раскладывали выпечку по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, а третью – около образов на полку. Если булка с крестом оказывалась у порога, то человек, который ушел на службу, должен был скоро вернуться. Если булка с крестом оказывалась возле образов – это было плохим знаком и сулило смерть.

Устраивали 6 декабря так называемый канун – специальные гулянья, на которые девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за разговорами и гаданиями. По большей части, эта традиция была распространена в Енисейской губернии, а в остальных регионах люди занимались повседневной работой. Особенно распространено было плетение лаптей. В день мастер изготавливал около 4-5 пар такой обуви. Старались сплести как можно больше лаптей, поскольку они были очень непрочными.

Традиции, поверья и обычаи

Обычно в этот день на Киевской Руси устраивались шумные гуляния. Хозяйки пекли пироги, мужики варили пиво. Посиделки сопровождались забавами и играми. Народ отмечал окончательное установление санного пути.

6 декабря чтят память Александра Невского, русского князя и известного полководца. А. Невский не проиграл ни одной битвы. Он показал себя не только как великий полководец, но и как талантливый дипломат.

В его честь на Киевской Руси пекли специальные булки. В одну из них клали крест. Потом выпечку раскладывали по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, третью – возле святых образов. Если булочка с крестом оказывалась на пороге, то мужчина, ушедший служить, в скором времени вернётся. Если на лавке, то воротится нескоро, но целым и невредимым. А вот если сдоба оказалась возле святых образов, то быть беде.

Ещё 6 декабря было принято гадать на то, когда человек вернётся с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через 6 дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом всё будет хорошо. Паука отпускали на волю и наблюдали за его поведением. Если паучок начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.