Украинское судно в штормящем море: появилось видео спасательной операции

Военно-воздушные силы Греции опубликовали фрагмент видео спасательной операции в Эгейском море, где терпит бедствие украинский сухогруз Neo Leo. На помощь украинцам сутки назад вылетели два вертолета ВВС Греции Super Puma, вертолет ВМС США, вышел корабль береговой охраны и два корабля ВМС Греции. К спасательной операции подключились пять торговых судов в этом районе. 4 декабря к 11:00 по местному времени все члены экипажа были эвакуированы на остров Скирос: 10 человек забрали с судна и четверых - со спасательного плота. Два члена экипажа получили травмы, они в больнице в Афинах. Судя по данным Marine Traffic, Neo Leo на плаву и двигается: вероятно, его пытаются отбуксировать в порт.