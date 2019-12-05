Скачать
Четверг, 05.12.2019
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту
Украинцам могут запретить пересекать границу с РФ
Биатлон: где и когда смотреть гонку 5 декабря
Биатлон: где и когда смотреть гонку 5 декабря
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)

Бородянский: Мы планируем запустить несколько программ волонтерства

Бородянский: Мы планируем запустить несколько программ волонтерства
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Министерстве культуры планируют запустить программы волонтерства для различных сфер жизни украинцев.

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить через вновь созданное Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины несколько национальных программ волонтерства.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в выступлении на открытии VIII Форума организационного развития гражданского общества "Точка невозврата", сообщает корреспондент Укринформа.

"Планирую, что через это агентство (Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины. - ред.) с помощью изменений в законодательстве мы сможем оказать не только поддержку мероприятиям, как это сейчас происходит, но и институциональную поддержку организациям, чтобы они могли развиваться и привлекать людей постоянно, а не только во время проведения каких-то акций. Мы планируем запустить несколько национальных программ волонтерства для библиотек, молодежных центров, школ и волонтеров третьего возраста ", - сказал Бородянский.

Сегодня отмечают День волонтера
Сегодня отмечают День волонтераЧитать полностью

По его словам, ему нравится название "волонтеры третьего возраста", которую в мире нашли для пенсионеров.

"Я считаю, если мы запустим программу, в которой волонтеры третьего возраста будут участвовать в общественной жизни страны, мы точно усилим свою способность к эмпатии и построению нашей страны. И построим ее", - акцентировал министр.

Он добавил, что вновь созданное агентство будет поддерживать другие инициативы, которые будут помогать молодежи социализироваться и находить себя в обществе.

Как пизвестно, Кабинет министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта в рамках бюджета соответствующего министерства.

Правительство намерено сократить количество детей в интернатах

Так, согласно постановлению, создано Государственное агентство Украины по вопросам искусств; Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования; Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины; Государственное агентство спорта Украины; Государственное агентство развития туризма Украины; Государственная инспекция культурного наследия Украины; Государственная служба охраны культурного наследия Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Минкульт, Волонтерство, Владимир Бородянский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
05 Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: в Раде приняли важное решение
Штрафы за евробляхи: в Раде приняли важное решение
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь