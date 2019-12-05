Бородянский: Мы планируем запустить несколько программ волонтерства

Новости Украины:В Министерстве культуры планируют запустить программы волонтерства для различных сфер жизни украинцев.

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить через вновь созданное Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины несколько национальных программ волонтерства.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в выступлении на открытии VIII Форума организационного развития гражданского общества "Точка невозврата", сообщает корреспондент Укринформа.

"Планирую, что через это агентство (Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины. - ред.) с помощью изменений в законодательстве мы сможем оказать не только поддержку мероприятиям, как это сейчас происходит, но и институциональную поддержку организациям, чтобы они могли развиваться и привлекать людей постоянно, а не только во время проведения каких-то акций. Мы планируем запустить несколько национальных программ волонтерства для библиотек, молодежных центров, школ и волонтеров третьего возраста ", - сказал Бородянский.

По его словам, ему нравится название "волонтеры третьего возраста", которую в мире нашли для пенсионеров.

"Я считаю, если мы запустим программу, в которой волонтеры третьего возраста будут участвовать в общественной жизни страны, мы точно усилим свою способность к эмпатии и построению нашей страны. И построим ее", - акцентировал министр.

Он добавил, что вновь созданное агентство будет поддерживать другие инициативы, которые будут помогать молодежи социализироваться и находить себя в обществе.

Как пизвестно, Кабинет министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта в рамках бюджета соответствующего министерства.

Так, согласно постановлению, создано Государственное агентство Украины по вопросам искусств; Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования; Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины; Государственное агентство спорта Украины; Государственное агентство развития туризма Украины; Государственная инспекция культурного наследия Украины; Государственная служба охраны культурного наследия Украины.