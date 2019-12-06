День памяти Александра Невского: традиции и молитвы

Новости Украины:Ему поклоняются и возносят молитвы, защищающие от врагов и охраняющие страну от любых невзгод.

В православии на 6 декабря приходится великий праздник в честь русского полководца Александра Невского.

Память благоверного святого Александра Невского отмечается 6 декабря, и в 2019 году верующие вновь посетят храмы и церкви, чтобы поприсутствовать на службах и помолиться святому. Заслуги князя огромны: благодаря его отваге и самоотверженности на русской земле наступили мир и благополучие. Эксперты рекомендуют вознести молитвы святому, чтобы и в наш не спокойный век земли России были под надежной защитой Высших Сил.

Дата почитания святого полководца не случайна. Умерший в 1263 году 14 ноября, Александр Невский был похоронен 23 ноября. По новому стилю эта дата смещается на 6 декабря. Князя почитают не только в России, но и в других странах мира, поэтому богослужения происходят в огромных масштабах.

Александра Невского поминают и 12 сентября. В 1724 году в этот день его мощи были перевезены из Владимира в Санкт-Петербург, и эта дата также является праздничным днем, занесенным в церковный календарь.

Как верующие отмечают праздничную дату

Служба начинается с благодарственной молитвы Александру Невскому, деяния которого даровали людям спокойное и мирное существование в самом могущественном государстве. Заслуги князя велики: он избавил русский народ от рабства, расширил границы государства и обеспечил повсеместную защиту от вражеских нападений. К лику святых Александра Невского причислили в 1547 году, а при жизни он принял монашеский постриг и в православии известен под именем Алексий. Не только при жизни, но и после кончины князь продолжает служить своему народу, и благодаря молитвенным обращениям к нему было одержано немало побед.

День Александра Невского в 2019 году

Святой князь Александр увековечен в истории, и его лики можно увидеть в церквях и храмах России и Европы. Молитвенные обращения к нему читаются дважды в год: 12 сентября и 6 декабря. В дни праздников верующие молятся святому, а защитники Родины просят у него благословения на службу.

В 2019 году торжественная служба вновь соберет паломников, которые идут в церкви за спасением. История знает немало чудесных выздоровлений, когда верующие исцелялись от смертельных недугов, избавлялись от порчи и сглаза, изгоняли из себя бесов и подселенцев. Все это указывает на то, что Александр Невский ратует за каждого, помогает всякому, кто приходит с чистыми помыслами.

В день почитания святого Александра Невского паломники смогут посетить место его захоронения в Александро-Невской Лавре города Санкт-Петербурга, а также место его первоначального захоронения во Владимирском Богородице-Рождественском монастыре.

Молитвенное обращение к Александру Невскому

"Скорый помощник всякого, кто усердно молится тебе, святой и благочестивый великий князь Александр Невский! Обрати взор свой на нас и не оставь в час сомнений и тревог. Защити земли наши от захватчиков. Защити всякого живущего на земле, надели сердца верностью и отвагой, милостью и всеобъемлющим счастьем. Ниспроси у Господа нашего исцеления для нас и помоги замолить прегрешения вольные и невольные. Аминь".

В день праздника каждый сможет вознести благодарственные молитвы князю Александру Невскому и заручиться его поддержкой во всех начинаниях. История его правления учит нас и по сей день, указывая, что поступать нужно по справедливости, всегда нести ответ за свои слова и деяния и не бояться лицом к лицу сталкиваться с трудностями.