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День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии

День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
12:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:6 декабря украинцы поздравляют военнослужащих всех видов войск в составе ВСУ.

В штабе Операции Объединенных сил по случаю Дня Вооруженных сил Украины, который отмечают сегодня, опубликовали интересные факты об отечественном войске. Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

Как отмечается, украинская армия имеет наивысший уровень доверия населения среди всех государственных институтов.

В ВСУ служит такой же процент женщин, как и в армии НАТО, сейчас - более 27 тысяч. Из них 3767 офицеров, 87 - полковники.

Известно, что в начале войны на Донбассе 41 боец получил звание Героя Украины (22 - посмертно), 151 - Народного героя Украины.

День Вооруженных Сил Украины 2019: оригинальные поздравления в прозе

В штабе также отметили следующие факты о ВСУ:

• До начала войны с РФ украинская армия насчитывала 165 тысяч военных и гражданских служащих, свыше 2,5 тысяч танков, боевых бронированных машин, около 190 боевых и транспортных самолетов, 80 вертолетов различных типов, а также 22 боевых корабля. Сегодня численность ВСУ приближается к 250 тысячам человек.

• До конца 2019 года в ВСУ должно завершиться формирование Командования войск связи и кибербезопасности и Командования сил поддержки.

• По количеству резервистов Украина занимает 9-е место в мире, опережая даже США.

• Самый молодой род войск - Силы специальных операций (ССО). В составе Вооруженных Сил Украины ССО появились лишь три года назад - 5 января 2016-го.

Командующий ВСУ поздравил военных с Днем Вооруженных сил

• Одна из новейших должностей в ВСУ - военные капелланы.

• Украинская армия – первая в мировой истории, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

• Количество участников боевых действий на Донбассе превысило число украинцев, которые воевали в Афганистане.

• Недавно Верховная Рада Украины приняла закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, отвечающие стандартам НАТО.

Как сообщалось, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Военных уже поздравил президент Владимир Зеленский, заявив, что после достижения мира мощное украинское войско останется приоритетом для государства.

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ВМС ВСУ, Армия, Воздушные Силы, ВСУ, Сухопутные войска, День ВСУ, 6 декабря, День Вооруженных Сил.
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