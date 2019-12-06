Зеленский пообещал военным продвигать армию к стандартам НАТО (Видео)

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский пообещал сделать все необходимое для практического приближения Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО.

Об этом он заявил во время встречи с военнослужащими в зоне ООС, которая транслировалась в прямом эфире на странице Офиса Президента в Facebook.

Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных Сил Украины, будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что армия должна постоянно развиваться, укреплять боеспособность и подготовку.

"Наша страна существует благодаря вам. Государство, которое не поддерживает и не беспокоится о своей армии, никто никогда не будет уважать", - обратился Президент к военнослужащим.

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины.