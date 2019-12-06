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Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов

Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
15:09 Сегодня Телеграф Фото: УЗ

Новости Украины:На праздники "Укрзализныця" продлила некоторые маршруты и назначила дополнительные поезда.

"Укрзализныця" изменила график движения поездов на 2019/2020 год и назначила 8 новых поездов в популярных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, новые поезда будут курсировать по следующим направлениям: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница.

Кроме того, для перевозок пассажиров в пиковые периоды "Укрзализныця" предусмотрела продление маршрутов поездов № 7/8 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы, № 75/76 Кривой Рог - Киев и № 71/72 Запорожье - Киев до Ужгорода, № 140/139 Лисичанск - Харьков/Днепр-Главный до Николаева. Кроме этого, предусмотрены сезонные поезда на летний период.

Также в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования. В частности, поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка будет курсировать через Гребенку - Полтаву-Южную - Красноград - Лозовую вместо Гребенки - Полтавы-Киевской - Харькова - Букина, благодаря чему пассажиры поезда доберутся до конечной станции в обоих направлениях почти на 2 часа быстрее. Также изменят маршруты следования поезда № 357/358 Киев - Рахов, № 161/162 Николаев - Киев и № 67/68 Киев - Варшава, в связи с чем несколько откорректирован график движения этих поездов.

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В новом графике также изменили нумерацию поезда: № 63/64 Днепр - Одесса на № 53/54, № 247/248 Житомир - Одесса на № 131/132, № 641/642 Кишинев - Одесса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург - Кишинев на № 361/362, № 73/74 Москва - Кривой Рог на № 95/96, № 95/96 Мариуполь - Бахмут на №77/78.

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Укрзализныця, Поезда, Пассажирские поезда, График движения поездов.
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