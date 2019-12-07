Премьер Албании: Во время председательства в ОБСЕ приоритетом будет Украина

Новости Украины:Премьер-министр Албании Эди Рама: Кризис в и вокруг Украины будет на повестке дня.

Во время Албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году конфликт в и вокруг Украины будет приоритетным вопросом в повестке дня Организации.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время заключительной пресс-конференции по итогам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Кризис в и вокруг Украины остается наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе, и поэтому усилия по урегулированию этого конфликта будут в ТОПе повестки дня", - заявил он.

Также Албанское председательство будет уделять большое внимание выполнению странами-участницами ОБСЕ своих политических обязательств и усилиям по урегулированию конфликтов и по их предотвращению.