Мустафа Найем: У государственного концерна "Укроборонпром" украли два здания

Новости Украины:В "Укроборонпроме" сообщают о краже зданий завода "Маяк".

Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что за месяц до прихода нового руководства у государственного концерна украли два здания.

Об этом он написал в своем Facebook

Речь идет о двух зданиях завода "Маяк", одно из которых экс-заместитель директора завода Юрий Лукашов пытался продать по заниженной в четыре раза цене, рассказал Найем. Для этого были внесены изменения в реестр, через которые помещение переписали на частные структуры.

"В рамках этого дела произошло задержание при попытке получить взятку в 2 миллиона долларов. Сейчас все имущество завода арестовано судом. Когда СБУ задерживала злоумышленников, оказалось, что в систему были внесены изменения. Сейчас здания принадлежат некой компании ООО "ГЕУЛЛА". Акт передачи подписан при том же Лукашове", – заявил Найем.

Таким образом здание одновременно находится под официальным арестом как государственное, а по версии государственного регистратора, оно уже находится в частной собственности.

"В связи с этим хочу передать небольшое сообщение тем, кто стоит за этой аферой. Уважаемые господа воры, вы не получите ни одного квадратного метра в этом доме. Ни в аренду, ни в собственность. Мы вернем его завода, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна – в Лукьяновском СИЗО", – заявил заместитель гендиректора Укроборонпрома.