Замминистра: В рядах МВД стало больше женщин

Новости Украины:Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук: Женщин в подразделениях МВД стало больше.

В структурных подразделениях Министерства внутренних дел за последние два года наблюдается тенденция по увеличению количества женщин-работниц.

Об этом во время конференции заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщает корреспондент Укринформа.

"За последние два года внедрения (гендерной — ред.) политики можно увидеть довольно интересную, и на мой взгляд, положительную динамику — увеличение доли женщин. И в ГСЧС — на 5 процентов, и в Национальной полиции — на 2 процента, и в Нацгвардии увеличение произошло где-то на 7 процентов", - сказала Ковальчук.

По ее словам, так же наблюдается динамика увеличения количества женщин на руководящих должностях, в частности, в Нацполиции: более чем на 4 процента увеличилось количество женщин, в ГМС — на 0,5 процента, в Нацгвардии — на 3,5 процента.