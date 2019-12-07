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У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
08:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Наиболее популярной можно назвать версию, что значение имени Екатерина - "вечно чистая".

Согласно данной версии считается, что имя Екатерина произошло от греческого имени Αικατερίνη («Хайкатерине») имеющее именно такое значение.

В детстве Катюша спокойная и контактная девочка. Она быстро учится говорить и говорит не по детски хорошо. Это привлекает к ней как детей, так и взрослых. Она легко заводит дружбу в садике и в школе. Сверстники рады если Катя приходит играть. Катя лидер детских игр и умеет организовать свой досуг сама.

Екатерина, даже в детстве, тщеславна. Любит быть первой и это мотивирует ее на хорошую учебу в школе. Достаточно с раннего возраста в ней заметна меркантильность. Любит вместо похвал, подарки. Одним добрым словом Екатерину вы не порадуете.

Здоровье Екатеринки может радовать родителей, но нужно быть аккуратными. У нее склонность к колебаниям гормонального фона, а самый сложный период для нее - это половое созревание. В это время нужно особое внимание уделить здоровью.

Катя правдивый и открытый человек. Она делает правильные поступки и старается всегда говорить правду. Такая характерная черта Кати ей нередко вредит в жизни, но она не меняет своего поведения. Для нее правильные поступки важнее временной выгоды. При таком правильном отношении к жизни, радует ее веселость и легкость в общении. Характеризовать Катю можно как приятную, компанейскую девушку.

На работе Катя полезный сотрудник. Она исполнительна и активна. Стремится улучшать результат, если чувствует собственную заинтересованность. Не склонна к конфликтам и тактична в поведении. Умеет сглаживать сложные моменты в отношениях между коллегами.

В семье Катя специфична. Ее избранник должен постоянно ее баловать и тогда она сама покладистость. Замуж выходит по расчету и не сильно это скрывает. Однако одними деньгами Екатерину привлечь нельзя. Именно отношение как к принцессе - это то, что она обожает. Дети и муж для нее важны и составляют важную часть ее жизни, но только ими она заниматься не захочет.

Поздравления:

Сегодня именины у нашей Катерины,

Радости желаем и любви,

Счастья и удачи, и на море дачи,

Наши поздравления прими.

В День Святой Екатерины пожеланье принимай:

Катерина, наше солнце, радуй нас и процветай,

Пусть исполнится заветная мечта,

Пусть не увядает красота.

 

Катюшка, с праздником тебя, дорогая!

Живи лет 100, не унывая,

Жизни весело ты улыбайся,

И такой же замечательной оставайся!

Именины, именины

У счастливой Катерины!

Все поздравят её лично,

Катя всем не безразлична!

Дорогая, будь хранима

Твоим Ангелом всегда,

Под крылами херувима

Пусть минёт тебя беда!

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Катюша, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.

Только самого лучшего и дорогого, светлого и доброго, веселого и счастливого в твоей жизни на долгие-долгие годы. Любви взаимной с пониманием, чтобы глаза светились только от радости.

Екатерина, Вас спешу поздравить

Со светлым праздником,

С Днем Ваших именин!

Желаю позади беду оставить,

Пусть каждый будет Вами день любим!

Чтоб все надежды Ваши исполнялись,

Вы чистотою осветите путь!

Чтобы любовью сердце наполнялось,

Желаю Вам на счастье я взглянуть!

Будь счастливой и успешной, ангелочек наш любимый! Пусть Святая Катерина сопутствует тебе и принесет много счастья тебе и твоей семье. Разукрашивай дни только яркими красками, пусть даже в дождливый день радуга подарит радость и любовь!

У нашей милой Катерины,

Той, что так радует всегда,

Сегодня праздник - именины,

Она сияет как звезда.

Мы пожелаем ей быть нежной

Снаружи, а внутри - как сталь,

Быть милой, доброй безмятежной,

Прозрачной, звонкой, как хрусталь.

Екатерина, Вас спешу поздравить

Со светлым праздником, с Днем Ваших именин!

Желаю позади беду оставить,

Пусть каждый будет Вами день любим!

Чтоб все надежды Ваши исполнялись,

Вы чистотою осветите путь!

Чтобы любовью сердце наполнялось,

Желаю Вам на счастье я взглянуть!

Поздравление с Днем Екатерины

Благосклонно от меня прими!

Это ведь не просто именины,

Это день надежды и любви!

Так пускай со Дня Екатерины

Жизнь по-новому твоя летит,

Пусть несчастья, горести покинут,

Счастье же твой дом пусть посетит!

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