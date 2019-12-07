Скачать
Суббота, 07.12.2019
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
В МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 8 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 8 декабря

"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ

"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны убеждены, что военные уходят из армии из-за непонимания дальнейших перспектив.

Участников боевых действий на востоке Украины не могут удержать на службе в армии из-за того, что они не понимают своего карьерного роста и перспектив на будущее.

Об этом в эфире "Сейчас уже" на Hromadske сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова.

"У нас за эти годы (конфликта на востоке Украины — ред.) сформировался целый пласт людей, которые прошли войну, которые являются профессиональными воинами. К сожалению, мы не смогли всех их удержать в армии ... Люди говорят о непонимании своего карьерного роста. То есть они не понимают, что с ними будет завтра, и это очень сильно демотивирует", — рассказала Фролова.

По ее словам, военные не понимают принципов принятия решений о повышении или переводе на другие должности.

"Именно это является задачей, которую нужно решить в первую очередь. То, что называется профессиональная военная карьера — это наша задача номер один", — заверила чиновница.

На Донбассе ранили двух украинских военных

По ее данным, 60% сержантов перешли в офицерство, потому что "не понимали своей дальнейшей карьеры". Поэтому в Минобороны планируют доукомплектовать сержантский корпус. Кроме того, в ведомстве планируют вернуть в армию бывших военнослужащих.

"Недовольство бюрократией, недовольство карьерными перспективами, но лояльность при этом к армии очень велика. И мы можем вернуть много опытных людей, если мы предоставим им условия, которые дадут им возможность развиваться", — добавила заместитель министра обороны.

Минобороны: У Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает изменения в военных званиях и разделение сержантского и старшинского состава. Закон предусматривает отмену старых воинских званий и внедрение новых.

Вместо "прапорщика, старшего прапорщика" появятся "штаб-сержант" и "мастер-сержант". Вместо "старшины" — "главный сержант". "Рядового" заменили на "солдата".

Посольство США: Украинские военные заслуживают благодарности и уважения (Видео)

Также появилось новое временное звание — "рекрут". Оно будет касаться людей, которые проходят испытательный срок на военной службе по контракту, до принятия присяги. В корабельных званиях "мичмана" заменили на "штаб-старшину", а "старшего мичмана" на "старшего мастер-старшину".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, ВСУ, Алина Фролова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
05 Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
&quot;И сейчас я не знаю, чего ожидать&quot;: Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь