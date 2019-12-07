"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ

Новости Украины:В Минобороны убеждены, что военные уходят из армии из-за непонимания дальнейших перспектив.

Участников боевых действий на востоке Украины не могут удержать на службе в армии из-за того, что они не понимают своего карьерного роста и перспектив на будущее.

Об этом в эфире "Сейчас уже" на Hromadske сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова.

"У нас за эти годы (конфликта на востоке Украины — ред.) сформировался целый пласт людей, которые прошли войну, которые являются профессиональными воинами. К сожалению, мы не смогли всех их удержать в армии ... Люди говорят о непонимании своего карьерного роста. То есть они не понимают, что с ними будет завтра, и это очень сильно демотивирует", — рассказала Фролова.

По ее словам, военные не понимают принципов принятия решений о повышении или переводе на другие должности.

"Именно это является задачей, которую нужно решить в первую очередь. То, что называется профессиональная военная карьера — это наша задача номер один", — заверила чиновница.

По ее данным, 60% сержантов перешли в офицерство, потому что "не понимали своей дальнейшей карьеры". Поэтому в Минобороны планируют доукомплектовать сержантский корпус. Кроме того, в ведомстве планируют вернуть в армию бывших военнослужащих.

"Недовольство бюрократией, недовольство карьерными перспективами, но лояльность при этом к армии очень велика. И мы можем вернуть много опытных людей, если мы предоставим им условия, которые дадут им возможность развиваться", — добавила заместитель министра обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает изменения в военных званиях и разделение сержантского и старшинского состава. Закон предусматривает отмену старых воинских званий и внедрение новых.

Вместо "прапорщика, старшего прапорщика" появятся "штаб-сержант" и "мастер-сержант". Вместо "старшины" — "главный сержант". "Рядового" заменили на "солдата".

Также появилось новое временное звание — "рекрут". Оно будет касаться людей, которые проходят испытательный срок на военной службе по контракту, до принятия присяги. В корабельных званиях "мичмана" заменили на "штаб-старшину", а "старшего мичмана" на "старшего мастер-старшину".