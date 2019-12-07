Лучшие из лучших: кого отметили на конкурсе переводчиков с украинского на чешский

Новости Украины:В Праге назвали победителей конкурса переводчиков с украинского на чешский.

В Праге в Посольстве Украины в Чешской Республике подвели итоги конкурса переводчиков с украинского на чешский и обсудили перспективы распространения украинской литературы в Чехии.

Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

"Проводим уже 3-й год. Конкурс помогает не просто популяризировать украинский язык и литературу в Чехии, но и расширяет круг переводчиков-украинистов, которые интересуются Украиной, говорят на украинском и пытаются познакомить своих соотечественников с нашей страной через ее литературу", - сказал посол Евгений Перебийнис.

Победителем в категории "Проза" стала Эва Реутова, второе место заняла Петра Либл, 3-е место поделили Каролина Юракова и Патрик Фелчер. Особые награды присуждены Яне и Павлу Мацурам и Людмиле Тысячной. В категории "Поэзия" награждена Маркета Поледникова.

В этом году участники в категории "Проза" переводили воспоминание Владимира Рафеенко "Птахи останнього літа" о событиях 2014 года в Донецке и рассказ Тани Малярчук "Жаби в морі", за который писательница получила австрийскую литературную премию имени Ингеборг Бахман.

В категории "Поэзия" переводчики в этом году боролись с текстами Юрия Издрика и Василия Стуса, призведения которых в Чехии почти не переводились. Только двое участников решились на перевод поэтических текстов, поэтому в этой категории жюри решило даже не присуждать первое место, а дать награду только одному участнику за 2 место.

Для перевода у участников было 5 месяцев. Конкурсная комиссия получила всего 15 работ.

Оценивало работы квалифицированное жюри в составе богемиста и переводчика, супруги Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Чехии Ольги Перебийнис, украиниста и переводчика из Союза переводчиков Чехии Риты Киндлеровой, главы Чешской ассоциации украинистов и заведующего факультета украинистики в Карловом университете в Праге Терезы Хланёвой, представителей украинистики университетов в Праге и в Брно Моники Шевечковой и Раданы Мерзовой.

После церемонии награждения, которая состоялась 6 декабря, организаторы конкурса вместе с членами жюри и участниками обсудили пути улучшения конкурса и привлечения новой аудитории. Отмечалось, что в Чехии очень не хватает качественных переводов классики - Ивана Франко, Леси Украинки, которые до сих пор остаются не переведены. Нет даже полного перевода "Кобзаря" Шевченко. В этом контексте специалисты возлагают надежды на вновь созданный Украинский институт книги, который сейчас уделяет огромное внимание программе поддержки издания украиноязычных произведений за рубежом, на что выделено более 9 млн гривень.

"Ни один язык мира не находится в таком державотворческом процессе как украинский. Начиная с 2014 года, мы являемся свидетелями головокружительных перерождений у некоторых украинцев, и язык становится определяющим критерием для принятия ими важных жизненных шагов. Именно на языке украинцы строят свою идентичность", - сообщила Ольга Перебийнис, подчеркивая сложность переводческой работы.

Также вспомнили удачный опыт прошлогоднего конкурса, где Посольству Украины в ЧР удалось заручиться финансовой поддержкой Плзеньского края, что позволило победителю конкурса Каролине Юраковой перевести полностью весь сборник "Точка нуль" Артема Чеха, появление которой в чешском издательстве "FRA" ожидается со дня на день.

Также участники предложили привлекать к конкурсу украинские сказки, поскольку в чешском пространстве очень не хватает качественной переводной украинской детской литературы.

Начало конкурсу было положено три года назад по инициативе посла Евгения Перебийноса и главы Чешской ассоциации украинистов Терезы Хланёвой. В этом году к нему впервые присоединилась Союз переводчиков Чехии, предоставив ему статус профессионального, что значительно расширило круг участников конкурса. Финансовую поддержку конкурсу оказывает МИД Украины и Prague Education Center, ведь победители получили денежные вознаграждения - 5000, 3000 и 1000 крон соответственно за 1, 2 и 3 места.