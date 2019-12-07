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Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет

Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
20:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ПЦУ

Новости Украины:Епифаний прокомментировал заявление Филарета о "борьбе за Киевский патриархат".

После образования Православной церкви Украины Украинской православной церкви Киевского патриархата больше не существует.

Так Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал Укринформу заявление почетного патриарха Филарета о том, что он будет бороться за Киевский патриархат "до последнего".

"Почетный Патриарх благодарит нас за такое решение (что касается гарантий обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета - ред.), но говорит, что в дальнейшем будет продолжать борьбу за сохранение Киевского патриархата. Но Украинской православной церкви Киевского патриархата уже как таковой нет, поскольку она легла в основу нашей единой поместной, уже признанной православной церкви. Мы - едины, мы сохранили наше единство и скоро будем уже торжественно отмечать первую годовщину объединительного собора, динамично развиваемся, укрепляем свои позиции и благодаря этому есть определенные успехи - это признание со стороны других поместных православных церквей", - сказал митрополит Епифаний.

Процедура ликвидации Киевского патриарха завершена

Отвечая на вопрос о процессе присоединения храмов УПЦ КП к ПЦУ, он сказал, что только единицы, возможно, с десяток приходов в разных областях Украины заявили о поддержке позиции Филарета и еще не перерегистрировались.

"Мы никого не заставляем, мы всех призываем к любви, единству, без противостояний и борьбы", - сказал Предстоятель ПЦУ.

В Чернигове митрополит Епифаний находился с архипастырским визитом по случаю празднования в Екатерининской казацкой церкви праздника - Дня св. вмч Екатерины и св. Меркурия.

Филарет: ПЦУ бессознательно готовит "религиозную войну" в Украине

Как сообщалось ранее, ПЦУ завершила процедуру ликвидации УПЦ Киевского патриархата и приняла решение о пожизненном обеспечении условий проживания и деятельности почетного патриарха Филарета.

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Филарет, УПЦ КП, Епифаний, ПЦУ.
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