У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:Имя Пётр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твёрдый", "надёжный", "непоколебимый".

Имя Петр произошло от древнегреческого имени Петрос. Слово переводится как «камень». И действительно значение имени Петр пророчествует упрямство. Петр всегда стоит на своем, склонен драматизировать ситуации. Однако он совершенно бесстрашен, если дело касается отстаивания его взглядов.

С детских лет у большинства Петров наблюдается значительное самолюбие, нередко болезненное. Обычно он растет довольно подвижным и добродушным ребенком, но на обиды реагирует крайне тяжело. Это тем более неприятно, что уменьшительное имя – Петя – склоняет его к проявлению доверчивости, мягкости, может быть, даже чрезмерной детской нежности, тем больнее ему бывает при столкновении с грубостью и оскорблением. В имени Петр абсолютно нет пластичности, надо сказать, что западный вариант – Питер – в этом смысле гораздо более выигрышен. Одним словом, русский Петр, плохо приспособленный к смягчению конфликтов и обид, скорее всего, будет стараться скрыть свою ранимую душу за какой-либо маской. Нередко такой маской становится цинизм, в более смягченном виде это проявляется в ироничности и насмешливости, возможно также, что Петя превратится в замкнутого нелюдимого человека, находя отдушину в книгах, музыке, творчестве или в общении с действительно близкими людьми, которых у него будет не так уж много.

Интересно, что при всей своей ранимости Петр часто считает своим достоинством способность говорить людям в глаза то, что он о них думает, не замечая, что аналогичные действия окружающих являются источником его собственных трагедий, ведь осудить легко, но если попытаться понять человека, то часто и суд никакой не нужен. Если избавиться от этой привычки и научиться понимать и принимать людей такими, каковы он есть, то в этом случае Петр освободит себя от множества мучительных переживаний и прекрасно сможет проявить действительно светлые стороны своего характера, которые обеспечат ему удачную судьбу, счастливую семью и множество настоящих друзей.

Секреты общения: Часто именно самолюбие Петра является его главным двигателем, оно заставляет его стремиться к первенству во всем, но оно же может быть и тем рычагом, с помощью которого Петром нетрудно управлять. Иной раз достаточно просто усомниться в его способностях или привести какой-либо пример, так что Пете надо быть поосторожнее, чтобы не предоставлять своим недоброжелателям такого мощного орудия воздействия. В конфликтных ситуациях следует учитывать, что в силу болезненного восприятия Петр, скорее всего, будет помнить обиду очень долго.

Поздравления

В День именин Вам, Петр, пожелаю

Найти заветную, желанную мечту!

И она точно сбудется, я знаю!

Найти ее, хотите, помогу!?

Желаю Вам улыбок самых теплых,

От самых верных, преданных друзей!

Успехов Вам желаю я огромных,

И самых добрых и счастливых дней!

Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

В имени Петр – серебристая сталь,

Каменный берег, свеча на ветру,

Замок, что на повороте предстал

Пред восхищенными взглядами вдруг.

Он не из тех, кого ветер несет

Щепкою, чтобы о скалы разбить.

Я пожелаю Петру быть во всем

Первым и самым удачливым быть!

Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

Имя Петр – это "камень", "скала",

И ты, Петя, уверен и крепок!

Пусть твои удаются дела,

Пусть ты будешь всегда среди первых.

В этот день, в именины твои,

Смс-очку эту читая,

Улыбнись ты, чуть-чуть отдохни…

Будь счастливым – тебе я желаю!

Петр, ты величествен и строг,

Отважен ты и молод.

Везде и всем ты станешь в прок.

Ты освещаешь город.

И за тобой как за стеной,

А пред тобой надежды.

Ты обретешь тогда покой,

Когда уйдут невежды.

Поздравляем мы Петра

С удовольствием!

Счастья, радости, добра

И спокойствия!

Будь всегда как камень твёрд

Среди бурь и непогод –

Эта твердь переживёт

Сто невзгод.

Но с любимой милым будь

И приветливым:

Для нее не Петр ты,

А Петенька.

Дорогой Петенька, поздравляю тебя от чистого сердца. Милый, я тебе желаю иметь высокую гордость и честь, быть бравым и мужественным мужчиной, совершать добрые поступки и добиваться высоких успехов в жизни, стремиться к своему счастью и быть крепко любимым.