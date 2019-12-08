У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Имя Петр произошло от древнегреческого имени Петрос. Слово переводится как «камень». И действительно значение имени Петр пророчествует упрямство. Петр всегда стоит на своем, склонен драматизировать ситуации. Однако он совершенно бесстрашен, если дело касается отстаивания его взглядов.
С детских лет у большинства Петров наблюдается значительное самолюбие, нередко болезненное. Обычно он растет довольно подвижным и добродушным ребенком, но на обиды реагирует крайне тяжело. Это тем более неприятно, что уменьшительное имя – Петя – склоняет его к проявлению доверчивости, мягкости, может быть, даже чрезмерной детской нежности, тем больнее ему бывает при столкновении с грубостью и оскорблением. В имени Петр абсолютно нет пластичности, надо сказать, что западный вариант – Питер – в этом смысле гораздо более выигрышен. Одним словом, русский Петр, плохо приспособленный к смягчению конфликтов и обид, скорее всего, будет стараться скрыть свою ранимую душу за какой-либо маской. Нередко такой маской становится цинизм, в более смягченном виде это проявляется в ироничности и насмешливости, возможно также, что Петя превратится в замкнутого нелюдимого человека, находя отдушину в книгах, музыке, творчестве или в общении с действительно близкими людьми, которых у него будет не так уж много.
Интересно, что при всей своей ранимости Петр часто считает своим достоинством способность говорить людям в глаза то, что он о них думает, не замечая, что аналогичные действия окружающих являются источником его собственных трагедий, ведь осудить легко, но если попытаться понять человека, то часто и суд никакой не нужен. Если избавиться от этой привычки и научиться понимать и принимать людей такими, каковы он есть, то в этом случае Петр освободит себя от множества мучительных переживаний и прекрасно сможет проявить действительно светлые стороны своего характера, которые обеспечат ему удачную судьбу, счастливую семью и множество настоящих друзей.
Секреты общения: Часто именно самолюбие Петра является его главным двигателем, оно заставляет его стремиться к первенству во всем, но оно же может быть и тем рычагом, с помощью которого Петром нетрудно управлять. Иной раз достаточно просто усомниться в его способностях или привести какой-либо пример, так что Пете надо быть поосторожнее, чтобы не предоставлять своим недоброжелателям такого мощного орудия воздействия. В конфликтных ситуациях следует учитывать, что в силу болезненного восприятия Петр, скорее всего, будет помнить обиду очень долго.
Поздравления
В День именин Вам, Петр, пожелаю
Найти заветную, желанную мечту!
И она точно сбудется, я знаю!
Найти ее, хотите, помогу!?
Желаю Вам улыбок самых теплых,
От самых верных, преданных друзей!
Успехов Вам желаю я огромных,
И самых добрых и счастливых дней!
Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!
Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.
Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!
В имени Петр – серебристая сталь,
Каменный берег, свеча на ветру,
Замок, что на повороте предстал
Пред восхищенными взглядами вдруг.
Он не из тех, кого ветер несет
Щепкою, чтобы о скалы разбить.
Я пожелаю Петру быть во всем
Первым и самым удачливым быть!
Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!
Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.
Имя Петр – это "камень", "скала",
И ты, Петя, уверен и крепок!
Пусть твои удаются дела,
Пусть ты будешь всегда среди первых.
В этот день, в именины твои,
Смс-очку эту читая,
Улыбнись ты, чуть-чуть отдохни…
Будь счастливым – тебе я желаю!
Петр, ты величествен и строг,
Отважен ты и молод.
Везде и всем ты станешь в прок.
Ты освещаешь город.
И за тобой как за стеной,
А пред тобой надежды.
Ты обретешь тогда покой,
Когда уйдут невежды.
Поздравляем мы Петра
С удовольствием!
Счастья, радости, добра
И спокойствия!
Будь всегда как камень твёрд
Среди бурь и непогод –
Эта твердь переживёт
Сто невзгод.
Но с любимой милым будь
И приветливым:
Для нее не Петр ты,
А Петенька.
Дорогой Петенька, поздравляю тебя от чистого сердца. Милый, я тебе желаю иметь высокую гордость и честь, быть бравым и мужественным мужчиной, совершать добрые поступки и добиваться высоких успехов в жизни, стремиться к своему счастью и быть крепко любимым.