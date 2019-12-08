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Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас

Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп Ахтем Чийгоз подчеркнул, что с Путиным можно говорить лишь с позиции силы.

Разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным можно только с позиции силы.

Об этом заявил бывший политзаключенный, народный депутат Ахтем Чийгоз во время вече на майдане Незалежности в Киеве.

"Сегодня мы хотим докричаться до каждого в мире, мы никогда не простим то зло, те преступления, которые совершил Путин против нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы. Не просить переговоров, а говорить, что каждый из нас будет бороться, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье подсудимых", - подчеркнул Чийгоз.

Он подчеркнул, что "Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим". "Никаких заборов на нашей территории, никаких замороженных наших территорий мы не позволим - как не позволили этого все пять лет борьбы", - отметил Чийгоз.

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В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что "нам нужны не абстрактные переговоры, нам нужна победа".

"Мы здесь, потому что нас не устраивает мир любой ценой, нас не устраивает мир ценой капитуляции", - сказала Совсун.

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Как сообщалось ранее, 8 декабря на майдане Незалежности в Киеве проходит вече, участники которого хотят напомнить о "красных линиях" накануне встречи "Нормандской четверки".

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Киев, Оккупированный Крым, Ахтем Чийгоз, Нормандский формат.
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