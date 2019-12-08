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Порошенко: Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции

Порошенко: Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко поблагодарил политические силы и зарубежных украинцев за единение вокруг акции "Красные линии" против сдачи национальных интересов Украины, сообщается на официальном сайте политсилы.

"Я поздравляю наши парламентские фракции. Спасибо "Европейской солидарности", спасибо "Батькивщине", спасибо "Голосу". Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдаче украинских интересов", - сказал Порошенко во время выступления на митинге в центре Киева в воскресенье.

По его словам, акция "Красные линии" объединила патриотические политсилы, украинские общины за рубежом и гражданское общество внутри страны. "Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарен заграничному украинству, которое по всему миру, в том числе в Париже проводит акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается – в вашем неравнодушии", - отметил Порошенко.

Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)

Как сообщалось, на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье завершилась акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий", то есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Киев, Батькивщина, Петр Порошенко, Голос, Европейская солидарность.
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