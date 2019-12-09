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В Польше 12 украинских военных завершили реабилитацию

В Польше 12 украинских военных завершили реабилитацию
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В польском рекреационно-реабилитационном центре “Добрый брат” 12 украинских военнослужащих завершили реабилитацию.

12 украинских военнослужащих, получивших ранения, прошли курс восстановления в рекреационно-реабилитационном центре “Добрый брат” в Польше.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа рассказал совладелец центра “Добрый брат”, действующего в городке Осек Поморского воеводства на севере Польши, предприниматель Мариуш Марковский.

“Сегодня завершилась реабилитация 12 украинских воинов, которая длилась три недели ”, - сообщил Марковский.

Он добавил, что еще трое тяжелораненых украинцев и один человек сопровождения остаются в центре для продолжения реабилитационного процесса.

По словам Марковского, следующая группа раненых украинских воинов в составе 20-25 человек приедет на реабилитацию в начале марта следующего года.

Как отметил предприниматель, с осени 2014 года в центре побывали более 200 украинских бойцов, некоторые из них по несколько раз. В основном это военнослужащие ВСУ, но были и представители других силовых структур.

Марковский указал, что функционирование центра осуществляется за счет пожертвований частных лиц из Польши и Украины, а также при значительной поддержке украинской громады в РП.

Польша продолжит принимать на реабилитацию украинских военных

“Добрый брат” - это общественный украинско-польский благотворительный проект помощи военнослужащим из Украины, которые получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Он начинался как частная инициатива Мариуша Марковского, который осенью 2014 года впервые пригласил на лечение в Польшу 28 украинских десантников. В 2015 году был создан фонд “Добрый брат” для помощи в реабилитации на длительной основе.

Центр в Осеке специализируется на реабилитации пациентов с ортопедическими и неврологическими заболеваниями, дисфункциями опорного аппарата, органов слуха и зрения, фантомной болью.

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Украина, Польша, Военные, Реабилитация.
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