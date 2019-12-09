Укроборонпром: Львовский бронетанковый завод досрочно выполнил заказ по ремонту танков

Новости Украины:Львовский бронетанковый завод досрочно выполнило условия контракта по ремонту партии танков Т-72.

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" (входит в состав ГК "Укроборонпром") досрочно выполнило условия контракта по ремонту партии танков Т-72 и справилось с дополнительным государственным оборонным заказом, сообщил замгендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники ГК Игорь Фоменко.

"Львовский бронетанковый завод заблаговременно справился с ремонтом партии танков Т-72 и в сроки, предусмотренные первоначальным контрактом, совершил ремонт еще 3 единиц такой бронетехники. Государственный оборонный заказ этого года предприятием выполнен", - цитирует Фоменко пресс-служба "Укроборонпрома".

Согласно сообщению, Львовский бронетанковый завод может осуществлять текущий ремонт и восстановление танков Т-72, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРМ-1, инженерных машин разграждения ИМР-2 и бронированных машин разминирования БМР-1. Специалисты завода также осуществляют ремонт танковых двигателей, прицелов 1А-40 и комплектующих к танкам Т-72.

ГП "Львовский бронетанковый завод" является не только ремонтным предприятием, а и производственным. На заводе могут производить бронетранспортеры "Дозор-Б", а также полностью бронированная модернизированная пожарная машина ГПМ-54-01.

Напоминаем, в августе текущего года Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.