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Опасности, о которых предостерегают астрологи сегодня

Опасности, о которых предостерегают астрологи сегодня
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Меркурий ведает информационными потоками, денежной удачей, а также созданием новых связей.

9 декабря Меркурий перейдет в созвездие Стрельца. Астрологи считают, что это изменение будет иметь множество негативных последствий для людей. Эксперты расскажут о том, как преодолеть трудности в конце года.

Планета пробудет в Стрельце до 28 декабря. Это означает, что в названных сферах нужно проявить особую осторожность, потому что Меркурий будет деструктивным. Начать стоит с повышения настроения и с избавления от беспокойства. В этом вам помогут пять полезных техник.

Проблемы в финансовой сфере

Меркурий — покровитель денег, финансовых потоков. Этот денежный управленец станет негативным на весь период пребывания в Стрельце. Из-за этого астрологи отмечают высокую вероятность разочарований в покупках. Перед новогодними праздниками такой расклад особенно неприятен, но не стоит переживать: 29 декабря энергетика планеты вновь станет благоприятной, так что у нас в запасе будет три дня для того, чтобы успеть купить подарки и все необходимое.

Также эксперты советуют быть осторожнее в работе, при принятии важных решений в бизнесе, при заключении соглашений и подписании бумаг. Меркурий может нарушить наши планы, поэтому лучше заранее продумать тактику на этот случай.

Люди станут более лживыми в период с 9 по 28 декабря. Меркурий сделает так, что каждый будет считать своим долгом приукрасить что-нибудь в своем рассказе, исказить факты. В большинстве случаев искажение информации будет происходить автоматически, поэтому важно проверять всё, что вам говорят, не верить никому на слово. Также полезно будет поставить энергетическую защиту, чтобы снизить вероятность конфликтов с недоброжелателями и токсичными людьми.

Из-за влияния Меркурия будет затруднено обучение. Астрологи советуют тем, кто обучается в университетах и колледжах, пока не заниматься сбором новой информации, а сфокусироваться на заучивании уже полученных и проверенных сведений.

Если вы являетесь ревнивым человеком, то, пока Меркурий будет в Стрельце, вам стоит меньше верить слухам и сплетням, давать второй половинке больше свободы. Ссоры и конфликты, которые произойдут в этот период, могут испортить новогодние праздники и лишить вас хорошего настроения.

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Знакомства и общение

Меркурий — главный помощник при создании деловых или любовных связей. Эта планета помогает находить общий язык людям с разным характером. Пребывание в Стрельце сделает затрудненным простое и непринужденное общение. Это значит, что лучше приостановить поиски второй половинки, а также не выяснять отношения с близкими.

Меркурий в Стрельце может помешать вам произвести наилучшее первое впечатление, поэтому всецело полагаться на удачу на собеседовании или на первом свидании не стоит. Лучше выглядеть максимально презентабельно и готовиться к таким событиям особенно тщательно. Еще лучше будет подобные встречи просто перенести.

Меркурий затрагивает по большей части материальную сферу, поэтому астрологи советуют заняться духовными практиками в период с 9 по 28 декабря.

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Меркурий, Традиции, Солнечная система, Приметы, Астрология, Стрелец, Планеты, 9 декабря, 28 декабря, Советы астрологов, Меркурий в Стрельце, Опасности 9 декабря.
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