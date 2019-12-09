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Юрьев день 2019: что категорически нельзя делать

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Юрьев день 2019: что категорически нельзя делать
10:09 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Юрий, или Георгий – римский воин, христианский святой, мученик.

Юрьев день это церковный праздник или как его еще называют День святого Георгия Великомученика, который покровительствует всем людям работающих на земле. Юрьев день это конец осени начало зимы девятого декабря.

Что происходило в Юрьев день?

Законом был установлен определённый срок, когда крестьянин имел право оставить одного хозяина и уйти к другому. Это был день, когда на полях заканчивались все работы по уборке урожая. Этот период был назначен за неделю до Юрьева дня, в который крестьяне обязаны были полностью рассчитаться с помещиком, в которого арендовали землю.

Через неделю после Юрьева дня крестьяне переходили к другому хозяину. Раньше они не могли уйти, это было обусловлено законом, но и помещик не имел права выгнать крестьян пока урожай находился на поле и не был убран.

Существует и ещё один Юрьев день, который называют ещё Егория, так как Юрий, Егор и Георгий считается одним именем. Этот праздник отмечают весной шестого мая, в который проводят некоторые обряды делают обход полей, проверяют качество всходов на полях, первый раз после зимы выгоняют скот на пастбища, купаются в росе и начинаются весенние гуляния.

С этим днем связано ещё очень много интересного и познавательного, много поговорок и пословиц, обрядов и примет.

Какие на этот день обряды и традиции?

По народной традиции 9 декабря слабеньких пареньков и мужчин парили в бане, хорошенько отхлестывая дубовыми вениками, после чего смазывали волчьим жиром все их тело. Считалось, что после такого обряда к ним перейдет смелость волка и крепость дуба.

9 декабря - приметы в Юрьев день
9 декабря - приметы в Юрьев деньЧитать полностью

В Юрьев день наши предки не ходили на охоту, опасаясь пострадать от диких зверей. Медведи к 9 декабря в своих берлогах уже крепко засыпали, а вот волки наоборот становились злыми от лютого холода и поближе к людским поселениям подбирались, могли напасть или домашнее животное утащить.

В народе существовало поверье, что сам святой Георгий отпускает волков в этот день на свободу, а они начинают играть свои волчьи свадьбы. Так что люди предпочитали обходиться какое-то время без охоты, зато оставаться живыми и здоровыми.

В Юрьев день те, кому предстояло в дальнюю дорогу отправляться, рано утром шли в храм и заказывали.

Что нельзя делать 9 декабря

В Юрьев день запрещалось работать. Верили, что всем, кто не уважает святого, он принесет беду. Волки часто оказывались в роли исполнителей наказания. Они могли напасть на скот провинившегося человека, а также на него самого.

Кроме того, в народе считалось, что для того, чтобы жить в достатке и не иметь долгов, обязательно до Юрьева дня нужно избавиться от долгов или расплатиться по счетам.

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